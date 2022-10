Este artículo señala algunas acciones para proteger y preservar los ecosistemas marinos y regular el aprovechamiento sustentable de la flora y fauna acuática. Con la iniciativa del uso de monitoreo satelital en santuarios marinos se podrán detectar posibles actividades de pesca ilegal y extracción de fauna marina no regulada.

UNA SOLUCIÓN A LA FALTA DE PRESUPUESTO

SANTUARIOS MARINOS, NO DEL TODO SANOS

“Si no hacemos nada por conservarlos pueden quedarse en una clase más de historia natural. Incluso la pesca ilegal daña también a las comunidades pesqueras”, describió Rivas.

De acuerdo con los estudios y análisis que Oceana México ha realizado, las ANP en México no están del todo saludables. Por ello, urge avanzar en la generación de mejores políticas públicas en beneficio de los mares y las comunidades costeras.

TRANSPARENTAR LAS ACTIVIDADES MARINAS

“Ya no solo las de más de 10.5 metros de eslora, sino también embarcaciones pequeñas. Va a ayudar a transparentar las actividades que se hacen ahí. Entonces, como autoridad, si alguien no quiere o rehúsa usar esta información que transparenta actividades dentro de una ANP, es porque puedes presumir que se dedica a actividades ilegales o que en realidad no quiere respetar el Programa de Manejo de una ANP”, concluye. N