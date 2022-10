Puebla, Pue. Tras arremeter contra la finalidad que tiene la alianza nacional de Va Por México donde está un partido como el PRI que va en picada, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Fernando Morales manifestó que por ahora contempla ir solo en los comicios del 2024, pero aclaró que en política cualquier escenario cambia cuando se trata de alianzas.

Reveló que la fuerza que tiene MC hasta ahora es de crecimiento tanto es así que importantes liderazgos del PRI, como alcaldes, ex alcaldes, diputados, senadores y ex senadores, han tocado la puerta para abandonar al tricolor e integrarse al partido naranja.

Sostuvo “me da risa ver a los priistas que piensan que valen mucho y lo peor es que los panistas piensan que valen mucho, yo no sé si no están midiendo los números incluso las encuestas nacionales dicen que el PRI va para abajo, quién puede estar queriendo votar por el PRI”, citó.

Al final dijo, que las alianzas son un tema que depende más de las dirigencias nacionales, rechazó entonces que el perfil de Eduardo Rivera pudiera influir para que en lo local MC decida sumarse a Va Por Puebla, pero aclaró que él tiene buena relación con el edil panista.

Dijo que MC tiene un proyecto claro para el 2024 y como partido está abierto a sumar a quien quiera dejar Morena, PRI, o PAN y entrar a las filas del partido naranja, podrán hacerlo sin problema.

Lejos de cualquier alianza que se dé o no en un futuro, Fernando Morales, aclaró que existe una buena relación con las dirigencias de los otros partidos, de ahí que llegado el tiempo en el 2023 se pueden dar diálogos que lleven a tener buenos acuerdos.

Enfatizó, que MC es un partido que sigue creciendo tan es así que algunas encuestas nacionales refieren que están por encima del mismo PRI y reiteró que a diario llegan priistas que se quieren pasar al partido naranja, eso solo quiere decir que el tricolor está perdiendo gente.

“MC es un partido que está creciendo. Todos los días hay gente que me va a tocar la puerta que quiere dejar al PRI para pasarse a MC, porque ya no ven opción en el PRI, creo que mis amigos priistas están sobrevalorados”, señaló.

Fernando Morales defendió que MC tiene una fuerza importante en materia electoral y eso se verá reflejado en las gubernaturas que se ganen en el 2023.

Con información de Diario Puntual

*BC *JR