Una madre de familia, acompañada de su esposo y más padres del Jardín de Niños “Felipe Pescador” se manifestaron este jueves en la institución, ubicada en el fraccionamiento Bonagens, del municipio de Aguascalientes, para dar a conocer el presunto caso de abuso sexual en contra de una menor de 3 años dentro de las aulas.

La madre de la alumna afectada, comentó momentos antes de la manifestación que el hecho se dio el pasado 15 de septiembre dentro del kínder, cuando se hicieron los festejos patrios. Ese día, había al menos tres hombres dentro del jardín de niños: el intendente, el maestro de educación física y un fotógrafo que había sido contratado para el evento.

Mencionó que después de ese día, su hija hizo un esfuerzo por explicarle lo que le había pasado dentro de una bodega ubicada dentro del kínder. Al conocer lo sucedido, la madre se comunicó con la maestra de la niña y con la directora de la institución para informarlas sobre los hechos, sin embargo, al parecer, esta última le habría recomendado no interponer denuncias ante la Fiscalía General del Estado, a fin de tratar el asunto con cautela.

“Me dijeron ‘no señora, no levante la denuncia, no va a proceder’, así ella me dijo y yo le pregunté el motivo, me dijo ‘porque esto pasó dentro del plantel y yo primero tengo que hacer un escrito al IEA (Instituto de Educación de Aguascalientes), algo así, para que ellos vengan, investiguen”, recordó.

Pese a dichos comentarios, la mujer decidió presentarse ante la FGE para presentar su denuncia. Dentro de este proceso, mencionó que su hija fue sometida a exámenes médicos, los cuales confirmaron un daño psicológico. Con el paso del tiempo y sin respuesta alguna, fue hasta este jueves 13 de octubre cuando decidió convocar a una manifestación para exigir justicia por su pequeña.

En este evento se presentó el director jurídico del IEA, Rubén Cardona Rivera, quien manifestó que el área también realizaría las investigaciones internas correspondientes en contra de la directora del plantel, el maestro de educación física y el intendente, siendo estos dos últimos los principales sospechosos. Los tres señalados fueron separados de sus cargos mientras se lleva a cabo este proceso.

“Ya nos dimos cuenta de la situación y de oficio vamos a iniciar el procedimiento, como si nosotros del jurídico fuéramos los quejosos. A partir de este procedimiento, las personas involucradas que se señalan quedan separadas del plantel por seguridad de los niños y para cuidar el aspecto de la investigación”, dijo.

Por su parte, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel, apuntó que no habría impunidad en este caso y que se brindará un apoyo total a la familia de la menor.

“El asunto ya lo tiene fiscalía, claro que estamos dando seguimiento nosotros y todo el peso de la ley, todo el peso de la ley, no habrá impunidad y vamos a estar al pendiente de que la ley se aplique. Yo hice un llamado, y sobre todo en este nuevo inicio de gobierno, capacitaciones importantes sobre la perspectiva de género pero sobre todo la perspectiva de la niñez, los ministerios públicos, nuestros policías municipales y estatales, el Poder Judicial tienen que tener perspectiva de la niñez”.

Hasta el momento, no hay personas detenidas.