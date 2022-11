En plena celebración de Halloween, este lunes 31 de octubre miles de usuarios reportan problemas con sus perfiles de Instagram a nivel mundial. Para anunciar este fallo, los internautas usan otras redes sociales como Twitter, donde critican que sus cuentas han sido suspendidas sin aviso previo ni razón aparente.

@instagram I'm unable to reset my instagram password (I forgot it) because there's an error on the reset page. This error has been ongoing for at least two months. I need to reset my password before I get knocked out of it pic.twitter.com/RhCDLuefRw

— Narsis (@thewonderwoman) October 31, 2022