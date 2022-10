– históricamente, cuando nuevos jugadores entran a un mercado ya establecido, pueden causar confusión y crear un caos en las mentes de los empresarios exitosos del pasado. Naturalmente, existía un temor justificable de que Miami no fuera la excepción. Durante la última década se hicieron muchos esfuerzos preliminares para posicionar nuestras industrias tecnológicas, esto incluye a líderes icónicos como Manny Medina (y su hija Melissa) creadores de eMerge Americas; The Knight Foundation, una institución filantrópica líder con un enfoque parcial en la financiación y el apoyo al ecosistema tecnológico; y los primeros fundadores de empresas emergentes que eligieron a Miami, mucho antes de que se convirtiera en una tendencia nacional (como Andrés Moreno de Open English y Juan Pablo Cappello de Nue Life Health). Aunque existía el temor que estos jugadores establecidos no se llevarían bien con los recién llegados, como el holding de MarTech innovador NUMATEC, los primeros resultados nos han enseñado que todos están colaborando en armonía para el bien común.