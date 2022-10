La aplicación Taxi Contigo “no tiene razón de ser y beneficia a intereses mezquinos”, señaló el diputado local Fortunato González Islas, presidente de la Primera Comisión Permanente de Comunicaciones y Transportes del Congreso de Hidalgo, al considerar que una empresa particular es la que cobra una cuota mensual por el uso de la plataforma.

“Yo no estoy de acuerdo con esa aplicación, es una aplicación que beneficia a un particular, tenemos que echarla para abajo. En los próximos días haré un posicionamiento para que no se siga lastimando a los compañeros taxistas con esos altos costos”, detalló en entrevista con Criterio.