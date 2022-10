“¿Cómo imaginas que será el dinero del futuro?” Si hace 20 años alguien nos hubiera planteado dicha pregunta, nuestra respuesta, probablemente, habría incluido una idea principal: un mayor nivel de digitalización y un abandono paulatino de los medios físicos (monedas y billetes).

Desde la perspectiva actual, el avance de lo digital es un hecho difícil de cuestionar. Sin embargo, muy pocas personas -honestamente- habrían previsto un elemento como las criptomonedas, una nueva generación de divisas cuyo potencial transformador va más allá de su esencia digital.

La era cripto del dinero

Una criptomoneda es una moneda digital que se construye con criptografía avanzada, y que funciona aprovechando la tecnología blockchain (cadena de bloques). Aunque desde la década de los noventa se registraron iniciativas para crear dinero virtual y criptográfico, fue hasta 2008 que surgió la primera criptomoneda del mundo: bitcoin. Hoy en día existen más de 20.000 criptomonedas.

Aunque hoy no lo podemos apreciar plenamente (porque aún son pocos los comercios que las aceptan como medio de pago), las criptomonedas, como cualquier otra moneda, pueden usarse para adquirir bienes o servicios.

Al margen de sus características técnicas, las criptomonedas están revolucionando conceptos del dinero que suponíamos imposibles de modificar; dos factores destacan en este sentido:

Divisas que no dependen de una autoridad central. Los gobiernos del mundo, a través de sus bancos centrales, se encargan de acuñar monedas y emitir billetes, gestionar su circulación y diseñar políticas financieras que protejan su valor. En el caso de las divisas cripto, no existe tal instancia de control central.

La comunidad de la criptomoneda (bitcoin, ether, litecoin, etc.) es la que se encarga de generar las monedas, a partir de criterios y reglas del grupo. Y no solo eso, si se cuenta con los conocimientos necesarios y los recursos de hardware adecuados, una persona (a través de un proceso conocido como minería o criptominería, disponible en buena parte de las divisas cripto) puede participar en la creación de nuevas criptomonedas, así como en la validación de las transacciones que se realizan con ellas. Así de disruptivo: dinero que no depende de las autoridades, y que un individuo podría generar.

Finanzas sin intermediarios. Al no depender de una autoridad central que regule su distribución, las criptomonedas no necesitan de intermediarios financieros para concretar operaciones entre usuarios.

Por ejemplo, dos usuarios sin cuenta bancaria -imaginemos uno ubicado en México y el otro en Argentina- pueden usar criptomonedas para realizar una transferencia de fondos, la cual se llevará a cabo en cuestión de minutos (y no horas o días, como pasa con los servicios tradicionales de transferencias internacionales), con altos estándares de seguridad y sin pagar las altas comisiones de los bancos. Los dos usuarios del ejemplo solo necesitan contar con carteras de criptomonedas (que pueden instalar en sus teléfonos inteligentes), las cuales, además, garantizan el anonimato de la operación y los involucrados.

De ahí que no sorprenda que las remesas con criptomonedas estén creciendo sustancialmente en Latinoamérica. Como muestra, solo habría que mencionar que una empresa del sector cripto, el exchange mexicano Bitso, procesó -durante el primer semestre de 2022- $1.000 millones de dólares en remesas cripto entre México y Estados Unidos; lo que representa un aumento del 400% respecto al mismo periodo de 2021.

El futuro y sus retos

Como le ocurre a toda innovación que implica un cambio profundo, las criptomonedas enfrentan un futuro en el que no faltan los desafíos. Los retos más significativos, en el fondo, se derivan de su esencia de libertad e independencia.

Al percibirlas como una tecnología que les arrebata capacidad de control, los gobiernos de todo el mundo (en su gran mayoría) ven con poco entusiasmo a las criptomonedas. Con las excepciones de El Salvador y la República Centroafricana, países donde bitcoin es moneda de curso legal, en buena parte del planeta las transacciones con divisas cripto no cuentan con el respaldo de la ley -tienden a no estar prohibidas, pero las personas deben realizarlas bajo su propio riesgo.

Dicha situación termina por generar desconfianza en los consumidores, que no se sentirán cómodos al usar una divisa que no está avalada por las autoridades. Sin embargo, también habrá que señalar que los beneficios de las criptomonedas, poco a poco, están derribando estas barreras. Una investigación de la consultora Americas Market Intelligence (AMI) señala que el 8% de los consumidores latinoamericanos ya ha comprado criptomonedas, y el 18% que aún no las adquiere está interesado en el mundo de las divisas cripto.

Por otro lado, al ser activos que se pueden crear sin el control de una autoridad, las criptomonedas han proliferado en forma impresionante. Se estima que en la actualidad existen más de 20.000 divisas cripto en circulación, la mayoría de ellas utilizadas como medio de inversión, y por lo tanto sujetas a la dinámica de la oferta y la demanda.

Esto ha generado un mercado global de criptodivisas con altos niveles de fluctuación. Un hecho que también produce desconfianza entre muchas personas, que prefieren los activos más estables, sin variaciones súbitas en su valor.

En opinión de los expertos, esta es una situación que el tiempo irá ajustando: las monedas cripto que estén respaldadas por proyectos sólidos, que desarrollen mecanismos que las alejen de la pura especulación (como las llamadas stablecoins, de las que te contaremos próximamente en Tendencias Cripto) y que faciliten la creación de ecosistemas económicos (asociaciones con comercios, instituciones financieras tradicionales, grupos industriales) terminarán por prevalecer en los próximos años. En el futuro quizá no contemos con miles de criptomonedas, pero tendremos a las que mejor representan los valores de esta revolución económica.

Aunque apenas están dando sus primeros pasos (no olvidemos que solo tienen 14 años de existencia), las criptomonedas son una innovación cuya importancia para el futuro no podemos ignorar. Al margen de los resultados que logren concretar, por lo pronto, ya han cambiado nuestra noción de lo que es y puede ser el dinero.