“Negar a los hijos la presencia de alguno de sus progenitores es la forma más silenciosa del maltrato infantil”. Con palabras de la prestigiosa abogada Yobana Carril, el cineasta mexicano Alfredo Salomón concluye su proyecto personal Mijo tiene un dinosaurio —de cinco minutos—, donde aborda la alienación parental y que está nominada al Premio Ariel 2022 en la categoría de mejor cortometraje de animación.

“Aún lo tengo presente en mi mente como si hubiera sido ayer. Si alguien me hubiera dicho que ese fue el último día que estaría a tu lado, no lo hubiera creído… Sé que un día ese bicho se va a volver loco de enojo, cuando empieces a preguntar por qué te mintieron y negaron a un padre amoroso, o por qué te separaran de la mitad de tu ser”, narra Salomón en el video de tonalidades celeste, creado con el diseñador Eric Olivares, con la música y diseño sonoro de Ricardo Cortés.

Basado en el libro homónimo, lanzado en 2017, Alfredo Salomón enternece la historia de su hijo Nicolás, a quien no ve desde hace nueve años, un mes: un total de 3,322 días. Fiel a su testimonio, el cuento está concebido para crear conciencia sobre un acto habitual que afecta primordialmente a los menores. Relata la historia de una familia que, tras la separación de los padres, un monstruo afín a un dinosaurio feroz impide al progenitor acercarse a su hijo.

Así, el texto pretende ser un bálsamo para los infantes, una guía para los padres y un material para jueces, psicólogos y abogados. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la alienación parental consiste en las conductas que lleva a cabo el padre o madre con la custodia del hijo o hija. Injustificadamente, se prohíbe las visitas y convivencias con la contraparte, lo que provoca en el niño un proceso de transformación que puede ir desde el miedo y rechazo hasta el odio.

“LA JUSTICIA NO RESOLVÍA NADA PORQUE NO HABÍA VOLUNTAD”, DICE ALFREDO SALOMÓN

—¿Es tu primera nominación a los Premios Ariel? —pregunta Newsweek en Español a Alfredo Salomón.

—Es la primera vez que concurso. Estamos muy contentos de haber sido seleccionados. El cortometraje Mijo tiene un dinosaurio está basado en el primer libro ilustrado para niños sobre esta problemática. A veces papá o mamá, no es cuestión de género, interrumpen la relación por enojo o inmadurez.

—¿Cómo ha sido tu lucha por ver a Nicolás?

—A pesar de haber hecho todo un proceso judicial, de ser un buen padre y querer estar presente, la mamá se ha volado todas las trancas para obstaculizar. Hace tres años, justo antes de la pandemia, me despedí frente a mi hijo en una audiencia menor y le dije que ya no quería seguir con este proceso judicial, que lo único que ha hecho es separarme de él.

Sin embargo, para el artista visual nacido en Puebla, miembro del Sistema Nacional de Creadores, becario de la Fundación Rockefeller y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), esta anomia social se eterniza en las leyes por los roles de género, al dar por sentado que las tutoras deben ser mujeres y los hombres, quienes trabajan y proveen la casa.

Según una estimación de la Asociación Mexicana de Padres de Familia Separados (AMPFS), de 100,000 divorcios, cerca del 30 por ciento son separaciones violentas. Y, de estas, en una tercera parte de los casos los menores sufren algún grado de alienación parental.

“Conseguí verte 2 horas cada 15 días. Un día logré grabar al dinosaurio —nombrado Karma—, pero como el juez dice que ese bicho no existe, se acabaron las visitas. En tus cumpleaños te escondían o te llevaban a otra ciudad. La justicia no resolvía nada porque no había voluntad, ni en las personas ni en instituciones”, enarbola en el corto nominado seguido de la frase ‘Mijo, te amo. Búscame’.