Relata que, científicamente, tras el accidente su columna vertebral no debería cumplir con sus funciones. No obstante, gracias a una publicación que explicaba cómo contactar a los ángeles y cambiar de profesión para ayudar a las personas, ella logró sanar al 100 por ciento.

“Si hay un mensaje que debe escuchar alguien, inmediatamente su ángel me empieza a hablar. También me dedico a ser coachespiritual. Ayudamos a todas las personas a hacer un cambio real. Trabajamos numerología angelical. Soy exorcista y también me dedico a ver vidas pasadas. Tengo el don de sanación a través de las manos”, revela.