Pocas empresas han jugado un papel histórico y significativo en el derecho a la autodeterminación y la libertad sexual de las mujeres. Una de ellas es la farmacéutica estadounidense Organon. Con casi cien años de experiencia en la salud de la mujer, todo inició en 1923 en Oss, provincia católica del sur de los Países Bajos.

En los años 1960, en esa ciudad se descubrió el estrógeno, parteaguas para el desarrollo de la píldora anticonceptiva a base de una hormona sintética. En 1962 se lanzó en el mercado holandés la píldora a base de lynestrenol y mestranol.

La píldora anticonceptiva fue uno de los grandes inventos del siglo XX. Pocos descubrimientos han tenido tantas consecuencias sociales y tal impacto en la vida de millones de personas. La píldora permitió que el sexo se desagregara de la reproducción, lo que otorgó a la mujer mayor control sobre su cuerpo. Ello coincidió con el movimiento feminista que cobró impulso en muchos países y con la desaceleración del crecimiento demográfico.

La introducción de esta píldora generó resistencias. En sus inicios, los padres no permitían a sus hijas trabajar en la fábrica de Oss. Por ello, la empresa tuvo que subcontratar el empaque de la píldora anticonceptiva a las hermanas de un claustro cercano a sus instalaciones.

LA PÍLDORA DE ORGANON

En 1981, Organon introdujo una innovadora píldora anticonceptiva que combinó desogestrel y etinilestradiol, una de las más populares a nivel mundial hasta la fecha.

En 1966 comenzaron las investigaciones con cápsulas de silicón que liberaran hormonas continuamente, dando paso a la creación del implante subdérmico. En 1980 Organon lanzó el implante subdérmico de una sola varilla, lo que permitió a las mujeres tener un control de la planificación familiar.

El anillo vaginal fue aprobado en 2022. Este método combina etinilestradiol con etonogestrel. Además del control natal, ayuda con los síntomas menstruales.

Actualmente, Organon sigue buscando cambiar paradigmas en torno a la salud de la mujer. Por ello recientemente firmó una alianza con Cirqle Biomedical para lanzar un método anticonceptivo no hormonal. Sandy Milligan, jefa global de investigación y desarrollo, destaca que busca ser una de las primeras empresas en desarrollar un método anticonceptivo para el hombre.

En julio de 2022 la encuestadora IPSOS levantó la encuesta “What’s Next for Her” (¿Qué sigue para ellas?) en México, Canadá y Estados Unidos. El estudio midió el impacto de la pandemia en la salud de las mujeres, en particular la anticoncepción entre las mexicanas de 18 a 40 años.

SALUD Y ANTICONCEPCIÓN

Uno de los hallazgos es que la seguridad financiera es el área con mayor impacto por la pandemia, pues afecta a la mitad de las mujeres. Este efecto es seguido por los chequeos médicos de rutina retrasados o cancelados, que tocaron al 27 por ciento de las entrevistadas.

Además, una de cada dos mujeres de entre 18 y 24 años no quieren tener hijos. En este mismo grupo de edad, 60 por ciento reconoce que la salud financiera es el principal impacto en caso de un embarazo no deseado.

El nivel de satisfacción que encuentran las mujeres encuestadas con su método anticonceptivo actual varía de acuerdo con los grupos etarios. Casi una de cada dos mujeres entre 18 a 24 años (47 por ciento) no está satisfecha con su método anticonceptivo actual. El método de barrera (condón) es el más utilizado en este grupo, con 27 por ciento.

Las características que consideran más importantes al elegir un método anticonceptivo, asesoradas por su médico, no solo son de índole reproductiva, sino de practicidad. El 42 por ciento no quiere tener que recordar tomar una píldora diariamente cuando son sexualmente activas. En tanto, 41 por ciento busca una alternativa que les dé la posibilidad de tener una vida sexual más espontánea y flexible.

La encuesta también revela una relación directa entre las mujeres que se conocen bien a sí mismas (25 por ciento) con su disponibilidad a experimentar un método que se coloca en la vagina sin la ayuda de un especialista. Otro 43 por ciento probaría una alternativa de este tipo si es de fácil colocación.

LAS ACCIONES

Del total de mujeres que nunca han tomado un anticonceptivo recetado para el control de la natalidad, 43 por ciento son adolescentes y adultas jóvenes.

Ello a pesar de que existe una diversidad de métodos anticonceptivos que forman parte del programa de salud pública y están disponibles de manera gratuita. Organon comenzó a colaborar en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA) dentro de un territorio de la capital de México: Xochimilco. Para ello ha trabajado con autoridades federales y locales, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

La alianza busca desarrollar un modelo de intervención comunitario que pretende impactar a 35,000 adolescentes. Se trata de la mitad de la población adolescente de la alcaldía, en la que se busca prevenir los embarazos no deseados.

Organon reconoce la importancia de trabajar con gobierno y sociedad civil para que el ejercicio del derecho a la salud suceda libremente. Así ha desarrollado el programa de Responsabilidad Social Corporativa que ha apoyado a organizaciones de la sociedad civil con agendas que promueven la diversidad, equidad, inclusión y pertenencia para todas las personas. Se ha aliado con Casa Frida y grupos feministas como el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

De la mano de mujeres artistas se creó en Xochimilco un mural de 200 metros de longitud con el mensaje: “Cuidarte es un acto de amor”. N

