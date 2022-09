Tan solo de enero a agosto de este año, la fiscalía estatal ha abierto al menos 1,565 carpetas de investigación por el delito de narcotráfico. Esta cantidad rebasa a las investigaciones iniciadas por el mismo motivo de todo el 2021 (1,113), y todo el 2020 (717). Sin embargo, el discurso por parte de las instituciones de procuración de justicia y la propia administración estatal ha sido constante. El gobierno “mantiene blindado” al estado de los grupos del crimen organizado, y ha implementado estrategias como el mando coordinado, que pretende cooperación entre autoridades municipales y estatales.

Cuando se acerca un cambio de administración, aunque se trate del mismo partido político, los índices delictivos aumentan, y ello es prácticamente inevitable. Así lo explica Alejandro Pocoroba, sociólogo y maestro en desarrollo por el Colegio de la Frontera Norte, e investigador del Programa de Política de Drogas del CIDE.

“Existen diferentes estudios: siempre que hay una transición de gobierno, siempre hay violencia. Aunque sean del mismo partido, siempre existe un incremento en la violencia. Puede ser marginal, pero lo hay” sentencia. Ello, afirma, puede deberse a un reacomodo de los grupos del crimen, incentivados por la posibilidad de formar nuevos acuerdos.

Respecto a los grupos delictivos que prevalecen en la actualidad, señala que la evolución ha sido constante. Desde el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, los movimientos o alianzas han fluido con mayor rapidez, por lo que ahora son dos grupos quienes comparten territorio en el estado.

“En el caso de Aguascalientes, identificamos dos grupos: la organización conocida como el Cártel de Sinaloa, y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Antes ya existían otros grupos: tenemos registro de los Talibanes, y los Beltrán Leyva. Sin embargo, como fue dándose la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón en 2006, hubo una reorganización y un cambio de dinámica. En Aguascalientes se hicieron alianzas” explica.

Narcomantas y ejecutados: el mensaje del crimen organizado

“El año pasado hubo un intercambio de mantas. Ya sea por chapulines, como ellos dicen cuando hay una traición, o bien acusando a autoridades estatales o municipales. El año pasado hubo más narcomantas. Algunas con algunos cuerpos, o acompañadas de algo simbólico como basura o cabezas de puercos” detalla Pocoroba.

Este último objeto, describe, es para referirse a los policías, a quienes suelen denominar “los puercos”, como parte de una estrategia para difundir temor. Las mismas mantas aparecen en lugares visibles y públicos, incluyendo a los municipios del interior. Particularmente, en las narcomantas colocadas en Aguascalientes se hace referencia al honor de las personas, así como señalamientos contra los “chapulines”

“Me llama la atención que se habla mucho de la traición, del honor. Aquel que comete traición, se le da muerte. Aparecen chapulines: son quienes pasan de un cártel a otro” describe, lo que da la impresión de que quienes conforman estas organizaciones fluctúan mucho entre las mismas.

En lonas de plástico, mensajes firmados por un grupo delictivo aparecieron apenas este mes en diversos puntos al oriente y sur de la ciudad, y en lugares como parque públicos y puentes peatonales.

Según el SESNSP, en Aguascalientes, hasta el mes de agosto, 43 homicidios dolosos se cometieron este año. 22 de ellos se cometieron con armas de fuego. En todo el 2021 se registraron 75 asesinatos, 32 de ellos también con armas de fuego.

“Sí ha habido un incremento en los homicidios, pero lo interesante es la forma en que se está matando. Uno de los patrones que hemos visto: llegan en una motocicleta o un coche,sacan las armas, disparan y se van. Como si pidiéramos UbearEats. Pero son sicarios. Y no hay detenidos, o surgen días después” apunta Pocoroba.

En este caso, subraya la correcta aplicación para lidiar con el tráfico de armas en el estado, como las campañas de canje, en donde incluso las autoridades llegan a los municipios del interior para recibir las armas.

En Aguascalientes se aseguran más narcóticos que en la CDMX: INEGI

Por parte de las autoridades estatales y municipales, se ha difundido que es el cristal la droga con mayor presencia y crecimiento en la entidad. Con dosis que se consiguen desde 50 pesos en las calles, las detenciones de “mininarcos” son dadas a conocer cada semana. Sin embargo, hay otra droga más silenciosa que durante el 2020 comenzó a moverse, sin mención alguna por parte de las autoridades: el fentanilo. Un opioide sintético cincuenta veces más fuerte que la heroína y cien veces más potente que la morfina. Dos miligramos de fentanilo, alertan organizaciones de EE.UU. se consideran una dosis letal.

Es el propio INEGI quien reporta que al menos 120 kilogramos de fentanilo fueron asegurados en Aguascalientes durante el 2020, el mayor volumen incautado en el país ese año. También destaca el aseguramiento de amapola, con 588 kilogramos para el mismo periodo de tiempo.

Sin embargo, estas cifras fueron desconocidas por el propio fiscal Jesús Figueroa: “Estamos recabando información, no hay información de incautación de fentanilo, no sé qué autoridad llevó el caso, la FGE no fue, la SSPE, ni SSPM ni el Ejército, en Aguascalientes no hemos asegurado ninguna cantidad de fentanilo” mencionó en entrevista en febrero de este año.

“Es llamativo” señala Pocoroba. “Nos está hablando de que no existe una coordinación entre los niveles de las autoridades. Si el estatal no sabe qué decomisos hace el federal, no hay buena coordinación”.

Y las cifras manejadas por el INEGI son solo la punta del iceberg en el informe contenido en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 2021. Si se observa más a detalle, las cifras señalan que en Aguascalientes, durante todo el 2020, se aseguraron 1,244 kilogramos de narcóticos. Más que en estados como Michoacán, Puebla o Querétaro. Más que en la CDMX, en donde fueron asegurados 881 kilogramos.

Apuntes para el nuevo gobierno: la entrada en escena de Tere Jiménez

Este sábado, la gobernadora electa Teresa Jiménez tomará protesta para un periodo de cinco años al mando del estado. De manera similar a como ya se ha visto con el mandatario saliente Martín Orozco, Alejandro Pocoroba prevé que habrá coordinación con las fuerzas armadas.

“Los dos vienen del PAN, un partido que tiende a la militarización. Fue Calderón quien comenzó con ello. Los dos señalan la presencia de militares, pero el problema de tener actores federales es que no tienen la proximidad para la investigación. Se necesita una reforma integral policial” explica, y subraya el hecho de que son las fuerzas municipales quienes conocen las colonias y sus puntos débiles, por lo que la política pública referente a la violencia debe contemplar reforzar a las corporaciones, y mejorar sus condiciones laborales.

Dentro de las reuniones previas de la gobernadora electa, destaca que hace apenas unos días, el 12 de septiembre, ya se generó un acercamiento con el Secretario de Marina, Rafael Ojeda.

“Agradezco al maestro en Seguridad Nacional y Secretario de Marina, José Rafael Ojeda, por dicha reunión donde analizamos nuevas estrategias de seguridad. Nuestro compromiso es blindar Aguascalientes y promover un ambiente seguro para todas y todos”, escribió Tere Jiménez a través de sus redes sociales.