El colágeno es el principal componente de los tejidos conectivos y la proteína más abundante en el cuerpo, pues 30 por ciento está formado por este compuesto. El tejido conjuntivo blanco está en todas partes del cuerpo, le da estructura y transfiere fuerza sin desgarrarse. “Por eso es prudente proteger lo más posible nuestro colágeno existente contra el daño excesivo, y no hay mejor momento que el presente para empezar a suplementarse con colágeno. Así podemos prevenir o ralentizar este declive. Pero no con cualquier colágeno, no todos son iguales”, comenta Sandra Gazca, gerente de Marketing y Comunicación para México y CA de GELITA.

Los músculos no existen por sí solos. El “tejido blanco”, rico en colágeno, es también el soporte de todas las fibras musculares y desempeña un papel vital en la actividad física.

No es hasta cuando surgen dolores de espalda, rodilla, esguinces de tobillo, tendinitis y fascitis plantar cuando se hace conciencia de la importancia del colágeno. En realidad, es cuando se manifiestan los signos propios del envejecimiento.

El colágeno empieza a disminuir a partir de los 25 años, por lo que su producción en el cuerpo alcanza su punto máximo al principio de la edad adulta. Posteriormente, disminuye a un ritmo de entre 1 y 3 por ciento al año, dependiendo de muchos factores.

AVAL CIENTÍFICO A GELITA

La empresa alemana líder mundial en producción y comercialización de colágeno GELITA AG desarrolló los péptidos bioactivos de colágeno (BCP, por sus siglas en inglés). Son la evolución más relevante en materia de colágenos de los últimos años, pues garantizan cambios positivos. Estos se logran, incluso, a partir de la sexta semana de consumo constante al estimular al cuerpo para producir su propio colágeno.

Los péptidos bioactivos de colágeno recortan la cadena colagénica con enzimas específicas y logran trabajar directamente sobre el órgano objetivo. De esta forma, actúan de manera diferente a los péptidos de colágeno conocidos como colágeno hidrolizado, detalla Gazca.

Existen péptidos bioactivos de colágeno para cada parte del cuerpo:

Verisol es el colágeno de la belleza, especialmente para piel, cabello y uñas.

Fortigel sirve como un compuesto para la movilidad al promover la recuperación medible del cartílago articular.

Bodybalance ofrece una mayor tonificación muscular, incremento de la masa muscular y disminución de la masa grasa.

Tendoforte es un auxiliar en el mejoramiento del tejido conectivo, pues fortalece ligamentos y tendones.

Fortibone mejora la estabilidad ósea y la flexibilidad.

En conjunto con el Instituto de Investigación de Colágeno en Kiel, Alemania, y otros estudios la empresa ha logrado un proceso patentado y único que avala su funcionalidad. N

