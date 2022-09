Mas la historia compartida no termina allí. Tanto los Newsom como Harris, los Pelosi y los Getty han apadrinado a los descendientes de las familias amigas, y siempre se hacen presentes en los eventos familiares importantes. Este extracto, adaptado de Growing Up Getty , del autor James Reginato (Gallery Books), nos deja entrever cómo empezó todo.

En 1969, cuando se estableció en el hogar de los Pelosi en San Francisco, Nancy —nacida en Baltimore, Maryland— estaba dedicada en cuerpo y alma a la crianza de sus cuatro hijos (el quinto nació en 1970). Y pese a que fue educada en una familia política, la idea de postularse para un cargo público no habría de cruzarle por la cabeza sino hasta dos décadas más tarde.

Tan querido era que, horas después de su muerte —acaecida en 2018, a la edad de 84 años—, la desconsolada Kendalle Getty, una de las hijas de Gordon, patentizó su profunda tristeza en Instagram: “Mi padre… perdió hoy a su mejor amigo en todo el mundo… Amé y aún amo a Bill. Hoy me embarga un dolor muy profundo”.

Durante el ciclo electoral de 2020, algunos medios noticiosos reservaron tiempo aire para describir el camino que Kimberly Guilfoyle siguió desde su matrimonio con Gavin hasta su compromiso con Donald Trump Jr. No obstante, cuando BuzzFeed tocó el asunto con el gobernador, Newsom, haciendo gala de diplomacia, respondió: “La vida es muy interesante”.

