Jorge Antonio Rangel Magdaleno, rindió protesta como presidente de la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes ((ACIUAA), para los próximos tres años, luego de que fue reelecto para el cargo en el proceso electoral interno, que llevó a cabo este organismo sindical.

En ese sentido y una vez que retomó su cargo como presidente de la ACIUAA, Rangel Magdaleno reconoció que esto representa muchos retos, consideró que entre los principales está el de fomentar la cohesión entre los agremiados “para hacer un frente común ante los desafíos que nos vienen desde el exterior que son siempre muy importantes, como es el amago que tiene la educación gratuita, que nos afectaría hasta en un 23 por ciento en los ingresos de la UAA” indicó.

También está el tema de la apertura de plazas, toda vez que van dos años sin que se emita una convocatoria de concursos de oposición para la apertura de plazas “ésta es una de las principales consignas que nos han hecho los compañeros, que trabajemos para buscar oportunidades que les permitan estabilidad a los interinos, aunque sea de algunas horas, pero que le permitan al docente tener la confianza en la institución de la permanencia, sin tener el temor semestre tras semestre de que se les deje de contratar” apuntó el dirigente sindical.

De igual forma Jorge Antonio Rangel se refirió al tema de las pensiones de la UAA, cuyo fondo tiene una vida proyectada no mayor a 10 años, lo cual puede poner en jaque a la institución, por lo que se tiene que trabajar desde ahora y no esperar a que llegue ese momento para tomar decisiones, aseguró que es un problema estructural, “es como un cáncer, si no se resuelve a tiempo será irremediable en el futuro”. Agregó que están a tiempo de atender el tema con la participación de los gobiernos estatal y federal, para que apoyen la reestructura del sistema de pensiones y tenga viabilidad a largo plazo y dar así tranquilidad a las y los docentes.

Finalmente dijo que el proceso de elección de la dirigencia, se llevó a cabo de forma pacífica y en completa normalidad “la planilla Avance que me tocó representar fue la única que se registró, y obtuvo 411 votos a favor y 30 votos nulos, una vez que rendimos protesta, entramos en funciones hasta el 30 de junio de 2025” señaló.