Algún día estando en Medellín – Colombia, comentaba con el conductor que me movía en la ciudad, que quizás la legalización de las drogas sería la única manera de acabar con los graves problemas que nos ha traído el narcotráfico en el mundo… ante mi comentario, el conductor se sorprendió mucho, abrió los ojos y me dijo con voz de preocupación: “Doctor, no diga eso, si se acaba ese negocio, ¿qué se van a poner a hacer todos esos bandidos? Dios no lo quiera… sería lo peor que nos podría pasar”.

El tema del narcotráfico en varios países de América Latina se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades y para la sociedad en general. Algunos les han declarado la guerra a los narcotraficantes como lo hiciera el ex presidente de Colombia Avaro Uribe, o Felipe Calderón en México; pero para otros, como nuestro actual presidente de México, quizás sea un problema menor, pues en innumerables ocasiones su postura ha sido la de minimizar el problema, señalando que: “también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos, es una política distinta, completamente distinta”… triste, muy triste declaración, cuando sobre estos personajes cargan miles y miles de homicidios que enlutan a las familias mexicanas. Y seamos honestos, en esta guerra no solo mueren delincuentes, también hay una cantidad innumerable de dolientes que han perdido a sus familiares, o han quedado inhabilitados físicamente por ser parte de una guerra a la que no deberían pertenecer.

Pero México ahora enfrenta un delicado problema ante el recorte de ingresos que los cárteles han tenido debido a legalización de la mariguana recreativa y la súper calidad de la hierba americana. Estos recortes de ingresos llevan a los cárteles a diversificar sus ingresos, lo que convierte al secuestro, al contrabando y a la extorsión como primeras opciones de sus tenebrosas listas. Según Milenio, al revisar las incautaciones de mariguana que han hecho las autoridades se revela que, año con año, el tráfico del sur al norte se ha ido cayendo a un ritmo de 58 por ciento. Con la legalización recreativa: el tráfico de mariguana va a la baja desde hace tres años. Si en 2020 se incautaron 227 mil kilos de mota, para 2021 se redujeron a 96 mil kilogramos. Durante el primer cuatrimestre de este año van 22 mil kilos de hierba decomisada, revela la Agencia de Protección Fronteriza (CBP).

Estos datos nos llenan de preocupación pues estos grupos están acostumbrados a flujos de dinero que necesitan compensar, por lo que seguramente estos recortes acrecentarán las guerras entre grupos, además de la búsqueda de nuevas maneras de delinquir.

Frente a este panorama y ante la inoperancia de nuestras autoridades por el mensaje contradictorio del presidente de no agresión (“abrazos no balazos”), nuestras policías y el ejército mismo se sienten poco respaldados para ejercer la autoridad que debe tener en territorios tan complicados como los que tenemos en nuestro país.

Nuestro presidente debe darse cuenta de que hoy se ha convertido en la burla de los grupos al marguen de la ley, quienes se mofan cada día de sus declaraciones, pues mientras el estado esté débil, los grupos van a crecer y a tomar más poder, lo que en el corto plazo seguro afectará la gobernabilidad de nuestro país.

