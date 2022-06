Puebla, Pue. El inspector de San Miguel Espejo correspondiente al municipio de Puebla, Adrián Flores Zepeda alertó que se ha identificado una serie de tiradero de cuerpos en esta demarcación, además dijo que los habitantes tienen desabasto de agua potable.

Flores Zepeda explicó que estos casos de los cuerpos abandonados ocurren entre las 12: AM a las 3:00 AM, horario en que los habitantes están dormidos y al no contar con patrullas, es muy fácil que los cadáveres sean abandonados.

“Nos han venido a tirar estos cuerpos a partir de 12 de la madrugada, las 2, las 3 de la mañana, nadie se da cuenta, nadie los ve, entonces pues si carecemos de la vigilancia, no tenemos patrullas, no tenemos nada, estamos abandonados“, dijo.

Señaló que estos casos empezaron a registrarse hace 20 días, y se desconoce por qué han ido en aumento.

Te puede interesar: IMÁGENES FUERTES. En XONACATEPEC matan a dos hombres dentro del local Soundrive

De igual forma dijo que hay muchas situaciones de robo de autopartes, ganado, y asaltos al transporte público.

Asimismo, dijo que no hay un servicio de agua eficiente, ya que sólo se pueden extraer 10 pipas, y de continuar, el líquido ya sale sucio, por tanto, de los 5 mil 250 habitantes de San Miguel Espejo, únicamente 20 pueden ser atendidos.

“Tenemos otro pozo que nos perforaron, pero no nos lo han entregado, está incompleto”, dijo.

Cuestionado sobre la respuesta que ha tenido por el Ayuntamiento de Puebla, dijo que le han asegurado que “supuestamente ahorita ya vienen trabajando que ya le están dando mantenimiento a mi localidad”, dijo.

*BC *JR

Con información de Diario Puntual