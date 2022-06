Muchos países celebran en junio el mes del orgullo gay. Las calles de sus ciudades se transforman en paraísos multicolores que sirven de escenario a marchas, fiestas y conciertos en apoyo a los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Aunque celebrado en junio para marcar la Revuelta de Stonewall de 1969, este mes no es la única época del año que rinde homenaje a las personalidades “queer” y a quienes luchan por su aceptación.

Desde la librería londinense “Gay’s the Word” hasta el club berlinés SchwuZ, he aquí algunos de los sitios que celebran la inclusividad de género y orientación sexual durante todo el año.

1. SOUR CHERRY COMICS

San Francisco, California, Estados Unidos. Leah Morrett, propietaria del establecimiento inaugurado en marzo de 2022, explica que su intención era “crear un espacio con inclusividad de género y dirigido al colectivo homosexual”. El inventario de cómics, novelas gráficas y libros abarca desde editoriales independientes, como Black Mask Studios, hasta las ediciones convencionales de DC Comics. La librería también organiza eventos comunitarios que incluyen talleres de redacción y reuniones de costura.

2. CLUB ROSHELL

Ciudad de México, México. Activista por los derechos de las personas transgénero de la capital mexicana, la actriz Roshell Terranova abrió este recinto para disfrutar de veladas de cabaret, drag y comedia. El personal de maquilladores capacitados puede ayudarte a perfeccionar el delineado de tus ojos, y también organiza talleres para que aprendas a hacerlo por tu cuenta.

3. THE ARQUIVES

Toronto, Canadá. Antes conocido como Canadian Lesbian and Gay Archives (archivos del movimiento de liberación gay canadiense), esta institución es sede de una de las colecciones de la historia homosexual más grandes del mundo. Sus artefactos guían al visitante en un recorrido del movimiento canadiense de liberación gay, e incluyen artículos como banderas, carteles, grabaciones y publicaciones.

4. CASA BRANDON

Buenos Aires, Argentina. Más que un simple bar, este establecimiento se describe como un club de la cultura queer que ofrece exhibiciones de arte y cine, así como música en vivo y espectáculos drag. El arte y los eventos de Casa Brandon están dedicados a promover la diversidad sexual.

5. GAY’S THE WORD

Londres, Inglaterra. Establecida en enero de 1979, la librería LGBT más antigua del Reino Unido es resultado del esfuerzo de un grupo de socialistas queer que aspiraba a tener un espacio comunitario. Los fundadores utilizaban el local para proporcionar recursos e información sobre eventos, así como para patrocinar veladas musicales. Hoy día, la librería sigue organizando actividades comunitarias, y ofrece libros sobre una extensa gama de ideologías.

6. SCHWUZ

Berlín, Alemania. No hay mejor lugar para bailar y divertirte toda la noche. Los bailes temáticos y la decoración de esta antigua cervecería rinden homenaje a iconos homosexuales como Madonna, y sus eventos incluyen espectáculos de talento, así como paneles y lecturas.

7. PINK CANDY

Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Siempre hay fiesta en la pista de baile de este club, uno de los establecimientos más populares de la capital sudafricana. Ve preparado para toparte con una multitud de lugareños, viajeros internacionales y DJ de todo el mundo.

8. SHPAGAT

Tel Aviv, Israel. Piedra angular de la comunidad queer de Tel Aviv, Shpagat abre sus puertas desde las 10:00 y hasta las 2:00 horas, de manera que puedes ir a tomarte un café y quedarte para bailar con la música de los DJ internacionales invitados. No hace falta aclarar que todos son bienvenidos al club.

9. PINK TIFFANY

Katmandú, Nepal. El primer bar nepalés abiertamente gay, Pink Tiffany es propiedad de la empresaria Meghna Lama, quien creó este espacio para que las personas de todo género y orientación sexual puedan reunirse con seguridad a conversar sobre cualquier tema, mientras disfrutan de una carta de refrigerios y bebidas con precios accesibles.

10. THE IMPERIAL HOTEL

Sídney, Australia. Este pub de estilo “retro” sirvió de marco al musical de 1994 The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert (Las aventuras de Priscilla, reina del desierto). Hoy día, su escenario principal ofrece espectáculos drag, en tanto que el sótano alberga un club de arte que reúne mensualmente el famoso Honcho Disko. Prepárate para bailar música disco hasta las cuatro de la mañana (hora de cierre). N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek).