Puebla, Pue. La administración estatal no cuenta con recursos federales para la contratación de los maestros del Programa Nacional de Inglés (PRONI), según lo informó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El titular del Poder Ejecutivo señaló que, a pesar de que los maestros acudan a los martes ciudadanos, para solicitar ser recontratados, esto no puede ser, pues es una competencia de la Federación.

“No hay recursos federales en el Estado para poder iniciar la contratación de éstos maestros, aun cuando se dijo del programa, la Federación no ha enviado recursos para la contratación de estos maestros, de acuerdo, así es que, aunque vengan a martes ciudadano, pues no va ser posible solventar este asunto, porque son recursos federales que no han llegado al Estado”, dijo.

Dijo que, incluso y cuando la Dirección General del Programa, les indicaron que el recurso para el PRONI ya estaba aprobado, aún no ha llegado a la entidad de Puebla para formalizar dicha contratación.

Cabe mencionar que las escuelas públicas de Puebla ya regresaron a las aulas, sin embargo, no tienen clases de inglés desde enero, esto se debe a que a los maestros del Programa Nacional de Inglés (PRONI) les pidieron que no se incorporaran a las instituciones.

Según algunos docentes han señalado que les habían dicho que a partir de abril las contrataciones se iban a efectuar. Pero a la fecha continúan sin retornar las clases de inglés.

Con información de Diario Puntual