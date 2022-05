Puebla, Pue. Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer que hay 5 municipios con presencia de huachicoleros:

Tepeaca

Texmelucan

Huauchinango

San Matías Tlalancaleca

Acajete

Además, el titular de la Sedena refirió que los delitos de homicidio doloso, robo de autos y narcotráfico se concentran en cuatro municipios:

Puebla

Tehuacán

Texmelucan

Tecamachalco

Asimismo, Luis Cresencio Sandoval, dijo que Puebla se encuentra en cuarto lugar nacional en robo a transporte y en sexto lugar en el país en robo de autos.

#AMLO en su visita a #Puebla

LUIS CRESENCIO SANDOVAL, titular de la #Sedena, dijo que #Puebla se encuentra en CUARTO LUGAR nacional en ROBO A TRANSPORTE🚐🚐 y en sexto lugar en el país en robo de autos.🚗🚙 pic.twitter.com/EKoTqCWgKD — Lo de Hoy México (@ldhnoticias) May 5, 2022

“No colaboren con delincuentes”

En Tepeaca, Texmelucan, Huauchinango, San Matías Tlalancaleca y Acajete son los municipios del Estado de Puebla donde se concentraron tomas clandestinas de gas LP y gasolina, por ello, ante este panorama, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los poblanos no colaborar con los delincuentes y de tener necesidad de trabajar acudan a los programas que está impulsando la Federación.

Según informó de Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, desde el inicio de la administración federal hasta ahora fueron detectadas 6 mil 56 tomas clandestinas en la entidad.

Del total de casos, en Tepeaca se ubicaron mil 216; en San Martín Texmelucan mil 6; en Huauchinango 565; en San Matías Tlalancaleca 369 y en Acajete, 299.

Mientras que en otros municipios fueron detectadas 2 mil 602 tomas clandestinas, ya que en Puebla atraviesan tres poliductos, que son el de Tuxpan-Azcapotzalco; Tuxpan-Tula y Minatitlán-México; así como el gasoducto Cactus-Guadalajara.

No encubran a huachicoleros

Ante este panorama, López Obrador dijo que su gobierno ha impulsado programas para apoyar la economía de los mexicanos, como lo es “Jóvenes Construyendo el Futuro”, el cual brinda una beca económica para solventar las necesidades de los poblanos.

Asimismo dijo que en ocasiones, los pobladores encubren a los huachicoleros, porque les permiten quedarse con bidones de gasolina, cuando los delincuentes se roban pipas de hidrocarburo, no obstante esta práctica pone en riesgo sus vidas.

“Es también importante seguir llamando al pueblo para que no respalden estas actividades ilícitas que, además, son muy riesgosas, porque cuando llegamos al gobierno, lo que predominaba era el hecho de que estas bandas, tenían como base sociales, porque les dejaban recoger gasolina (…) que la gente no apoye a estos delincuentes, porque hay veces que si no les dejan que recojan bidones y ellos se llevan tráilers o pipas robas, les reparten despensas, decirle a la gente que nosotros los representamos y que, el que tenga necesidad de alimento, se trabajo, los jóvenes están siendo contratados en el programa, jóvenes construyendo el futuro”, dijo.

En el reporte de la Federación, se dio a conocer que, en el combate a este delito se aseguraron 964 vehículos, 2.3 millones de litros de combustible, 70 predios y suman 217 personas detenidas en la entidad.

*JR

Con información de Diario Puntual