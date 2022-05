Acompañada por activistas, la manifestación partió del Monumento a la Madre, en el centro de la capital de México, donde fueron colocadas imágenes de los desaparecidos y letreros con las leyendas como “¿Quién te buscará cuando yo ya no esté?” y “Hasta encontrarlos”.

PICOS Y PALAS PARA ESCARBAR EN FOSAS COMUNES

“Tenemos un caminar muy difícil. A las autoridades no les interesa porque no es su familiar, no están en nuestros zapatos”, señaló Magdalena Hernández, de 50 años, quien busca a Daniel Soriano, desaparecido desde 2017.