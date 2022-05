Ante el incremento del número de clínicas dedicadas a la medicina estética, la Dirección de Regulación Sanitaria del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), ha redoblado los operativos de vigilancia sanitaria a estos lugares, para garantizar que cuenten con los requisitos que exige la ley.

Octavio Jiménez Macías, titular del área, señaló que de manera permanente personal acreditado realiza visitas de supervisión a las instalaciones de los hospitales y clínicas privadas, para constatar su operación dentro de la norma.

Informó que en lo que va del presente año no se han registrado irregularidades graves en las revisiones que se han llevado a cabo a estos lugares, sin embargo, dijo, también se tiene una vigilancia sobre las actividades que realizan los cirujanos estéticos, quienes de acuerdo a la ley, no tienen la facultad de participar o encabezar procedimientos quirúrgicos, pues no cumplieron con una residencia médica, pero sí una maestría que los faculta para participar únicamente en cuestiones académicas o de enseñanza.

Jiménez Macías puntualizó que los únicos profesionales de la salud que cuentan con la facultad de llevar a cabo cirugías reconstructivas o alguna otra referente a cuestiones estéticas son los cirujanos plásticos.

Dijo que en Aguascalientes se tiene un padrón de aproximadamente 15 cirujanos plásticos y 10 cirujanos estéticos, por lo que hizo un llamado a la población para que antes de someterse a cualquier procedimiento, revise la validez de su cédula y sus antecedentes profesionales.