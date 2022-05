Muchos de nosotros tenemos un familiar o conocido que nos hace sentir incómodos cada vez que lo vemos. Tal vez hacen bromas sobre nuestra apariencia, tratan de manipularnos para salirse con la suya, o simplemente es una persona tóxica y petulante que no respeta los límites de los demás.

Esa persona puede ser tóxica, pero si es una conexión cercana, es posible que estés renuente a sacarla de tu vida por completo. Sin embargo, esto no significa que tengas que soportar su mal comportamiento.

Newsweek preguntó a algunos psicólogos cómo reconocer a una persona tóxica y cómo lidiar con ella.

RECONOCER A UNA PERSONA TÓXICA

La psicóloga Chloe Carmichael, autora de Los 10 mandamientos de las citas de la Dra. Chloe, cree que es importante hacer una distinción clara entre la persona tóxica y la persona que simplemente no te agrada o que no comparte tus valores.

Por lo general hay dos tipos de persona tóxica, dice a Newsweek: “Alguien que claramente muestra una falta de respeto extrema o auténtica malicia hacia ti. Y alguien cuyo nivel de falta de respeto y malicia hacia sí mismo interrumpe la vida de todos los que lo rodean”.

El primer tipo, según Carmichael, es agresivamente tóxico hacia los demás: alguien que es físicamente abusivo, te insulta o trata de herirte. Con el otro tipo de persona tóxica, el nivel de falta de respeto o negatividad en su propia vida hace que sea tóxico estar cerca de ellos.

“Como un alcohólico activo que solo quiere sentarse y quejarse de lo terrible que es su vida, pero se niega a aceptar cualquier ayuda”, explica.

Greg Kushnick, psicólogo basado en Manhattan, agrega que una persona tóxica generalmente no respeta los límites de otras personas. Y también puede robar tu energía y motivación, afectando tu capacidad de ejercer control.

“La persona tóxica generalmente no puede ponerse en el lugar de otras personas y ajustar su comportamiento en consecuencia. Por lo general, tiene su versión de la realidad y se cierra a las perspectivas de otras personas”, dice a Newsweek.

¿CÓMO LIDIAR CON UNA PERSONA TÓXICA?

Uno de los mayores desafíos de lidiar con un miembro tóxico de la familia, según Kushnick, es que cada vez que te provocan estás tratando de lidiar no solo con el momento presente, sino también con los recuerdos de interacciones anteriores. Entonces, lo primero que se debe hacer es decidir “cuánto es demasiado”.

ESTABLECE TUS LÍMITES

Para protegerse es crucial conocerse bien. Esto te permitirá reconocer cuándo una persona tóxica está siendo insultante o manipuladora. “Este autoconocimiento incluye la moral, los valores y una aguda conciencia de qué situaciones nos detonan emociones fuertes”, añade Kushnick.

Entonces, define tus límites. “¿Qué estás dispuesto a tolerar? ¿Qué se considera demasiado? Para sentirte más preparado para enfrentar a una persona tóxica debes recordar tus opciones de cómo responder al comportamiento tóxico”, agrega.

Kushnick también recomienda obtener la opinión de un tercero que pueda ayudarnos a ver puntos ciegos y ofrecernos otra perspectiva.

INTENTA HABLARLO

Si quieres mantener a un pariente tóxico en tu vida, o al menos tener una relación cordial cuando se ven en reuniones familiares, vale la pena tener una conversación con él sobre el tema.

Carmichael menciona que el primer paso en esa conversación es reconocer que permitiste que se estableciera un patrón tóxico porque aceptaste que esa persona te tratara mal sin establecer límites, y que ya no estás dispuesto a aceptarlo.

Citó el ejemplo de una suegra que constantemente hace comentarios desagradables sobre el peso o la fertilidad de su nuera. Una mujer en esta situación puede pedir cortésmente a su suegra hablar del tema con ella.

Carmichael explica que esta discusión podría comenzar algo así: “Quiero que sepas que reconozco que he permitido que se desarrolle cierto patrón en el que haces comentarios sobre mi peso o sobre mi fertilidad. Y creo que no he sido tan clara como debería sobre el hecho de que no estoy de acuerdo con eso. Así que te lo digo ahora: realmente no estoy a gusto. Y me gustaría que te abstengas de comentar sobre esos temas. ¿Crees que puedas hacerlo?”.

Ayuda el darle a la persona la oportunidad de responder a límites más “agresivos”, explica. En muchos sentidos, las personalidades tóxicas son como los acosadores, y se retiran cuando alguien les devuelve el golpe.

Carmichael agrega: “Si persisten, puedes decir: ‘Mira, toleré eso por un tiempo. No debería haberlo hecho, tuve una conversación contigo al respecto y te dije que no me parecía aceptable. Entonces, a estas alturas, si persistes, lo que va a suceder es…’. Y diles cuál es tu siguiente paso, que podría ser, por ejemplo: ‘Mi esposo y yo nos vamos a levantar y retirar de las visitas familiares’”.

EVALÚA SI LOS NECESITAS EN TU VIDA

Si su comportamiento no cambia después de esa conversación, Kushnick aconseja que debes evaluar si vale la pena mantener a la persona tóxica en tu vida.

“Si la persona tóxica no hace cambios después de varios intentos de darle retroalimentación podría ser necesario distanciarse, al menos temporalmente, para recuperar el equilibrio, la perspectiva y sentirse protegido”, dice.

En ese escenario, Carmichael sugiere decirles: “Me he percatado de que la forma en que me tratas no es aceptable. No me siento dispuesto ni capaz de esforzarme más con ustedes, por lo que esta será nuestra última conversación”.

Hacer frente a una persona tóxica puede ser aterrador, especialmente si existe la probabilidad de que se vuelva agresiva, por lo que es posible que quieras llevar a algún aliado contigo, agrega.

Ahora, si eliminas a una persona tóxica de tu vida, ¿cómo la superas? Sacar a alguien de tu vida de forma permanente no es fácil, especialmente si solías ser cercano. Carmichael ofrece tres consejos clave para sobrellevar la situación.

RECONOCE QUE ESTÁ BIEN EXTRAÑARLOS

Primero, indica, “es muy importante recordar que solo porque extrañas a alguien no significa que cometiste un error al despedirte”.

La experta agrega: “Cuando termina una relación, incluso si fue una relación poco saludable, con frecuencia hay un patrón de familiaridad o simplemente de poder contar con que esa persona esté allí, incluso si fue negativo. Por lo tanto, es normal que surjan sentimientos como la soledad, porque antes esa persona tóxica ocupaba mucho de tu espacio mental”.

ESCRIBE UNA LISTA “TÓXICA”

Hacer una lista de las “diez cosas más tóxicas que te hizo” o de su comportamiento desagradable te recordará por qué la has excluido de tu vida, según Carmichael.

“Cuando estamos en ese estado mental solitario y vulnerable, a veces solemos traer puestos nuestros anteojos nostálgicos de color rosa. Y puede ser difícil recordar todas las cosas acerca de la persona que realmente queremos sacar de nuestras mentes de cualquier modo”.

PLANEA ALGO DE CUIDADO PERSONAL

El cuidado personal siempre es una buena idea, pero es particularmente importante en momentos de estrés o tristeza.

“Si planeas tener esa conversación de despedida con una persona tóxica, considera planificar un almuerzo o una cena con un buen amigo inmediatamente después. También considera activar tu red de apoyo social y explicarles lo que está sucediendo en tu vida”, añade Carmichael.

Aconseja planificar al menos tres reuniones con amigos por semana durante las primeras semanas después de la conversación, de modo que tengas mucho apoyo social preparado. Y tal vez programar algunas visitas adicionales a tu terapeuta si sientes que lo necesitas. N

(Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek)