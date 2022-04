EL PRIMER PASO ES LA CONCIENCIA

En entrevista con Newsweek en Español dice que, “si el ciudadano no es consciente del problema, no puede ni siquiera observarlo”. Y el segundo paso “es el conocimiento, porque si siendo ya consciente del problema no adquiere el conocimiento para poder hacer uso de las herramientas adecuadas, estará dando palos de ciego”.