La candidata de la alianza “Va por Aguascalientes”, Tere Jiménez, fue la última de las aspirantes en presentar esta iniciativa de transparencia voluntaria impulsada por el Comité de Participación Ciudadana, en conjunto con la asociación Transparencia Mexicana y el propio Instituto Estatal Electoral.

De acuerdo a su declaración, Jiménez Esquivel no informó sobre intereses, sociedades o asociaciones, y en el ejercicio de impuestos federales correspondiente al periodo fiscal 2020, mostró un saldo a favor de treinta mil setecientos noventa pesos.

Respecto a sus datos curriculares, la ex alcaldesa declara contar con una maestría en administración pública y política pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores De Monterrey, la cual concluyó el 5 de noviembre de 2021. En su experiencia laboral, considera dos periodos como legisladora federal entre 2012 y 2015 y de octubre de 2021 a febrero de 2022. También, fue alcaldesa de Aguascalientes entre 2017 y 2021.

En el tema patrimonial, reporta una remuneración mensual neta de ochenta y tres mil novecientos veintiséis pesos. En el año inmediato anterior, recibió una retribución total de un millón siete mil ciento diez pesos, cifra en la que se consideran sueldos, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos y otras prestaciones. No reporta recibir otros ingresos.

En cuanto a bienes, la panista cuenta con las escrituras de una casa de doscientos veinticuatro metros cuadrados con un valor de adquisición de setecientos cincuenta mil pesos, la cual adquirió a crédito en 2020 a The Bank Of New York SA IBM. También informa un menaje de casa por seiscientos mil pesos, específicamente por aparatos electrodomésticos y muebles. De igual forma, reporta una camioneta Dodge Durango 2012 con un valor de seiscientos mil pesos, la cual compró de contado.

En temas bancarios, declara cinco cuentas de cheques en tres bancos diferentes, así como un adeudo hipotecario por setecientos cincuenta mil pesos que data de 2010 y una tarjeta de crédito con veinte mil pesos. No cuenta con préstamos y/o comodatos.

Al igual que el con las otras cuatro candidatas, se puede consultar esta información en el sitio https://cpcags.org/TresDeTres/Publica/index.html.