Puebla, Pue. Después de que Tribunal de Enjuiciamiento dictó fallo condenatorio contra los tres responsables del múltiple homicidio de los universitarios en Huejotzingo, el gobernador Miguel Barbosa Huerta ser pronunció a favor de que la Fiscalía continúe la investigación del caso para identificar a más presuntos responsables como lo pidieron los familiares.

Barbosa Huerta consideró que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), no debe dar carpetazo al caso, sino por el contrario seguir indagando, para identificar a más personas que podrían estar involucradas, y con ello llevarlas a juicio.

El gobernador explicó que, aunque los familiares pidan la mayor condena para los responsables, su sentencia es de acuerdo a lo que marca la Ley.

“Ese es la que la Ley establece como máxima para los delitos por cuales ya fueron sentenciados como culpables y solamente viene la audiencia, de individualización de la pena, y me uno también al planteamiento de que la Fiscalía continúe investigando los hechos para, de haber más involucrados, se puedan también llevar ante la justicia y castigar, así es que aquí no vamos a dar pie a nada que ponga en duda, estamos comprometido con la aplicación de la Ley, me uno a ellos y les expreso nuevamente el pesar y el dolor”, dijo.

Cabe recordar que, Ricardo Fernández Fuentes, abogado defensor de las víctimas, informó que los tres jueces encontraron plena responsabilidad en los acusados Pablo de Jesús, de 46 años de edad; Ángel, de 23, y Lisset, de 22 años, por los delitos de homicidio calificado y robo de vehículo en agravio de Ximena, de 25 años de edad; Antonio, de 22 y Francisco Javier, de 22; estudiantes de medicina, los dos primeros originarios de Colombia y el último del estado de Veracruz; además de Josué Emmanuel, de 28 años, chofer de Uber y originario de Cuautlancingo, Puebla.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 24 de febrero de 2020 en Huejotzingo, tras haber acudido a presenciar el tradicional carnaval.

Con información de Diario Puntual