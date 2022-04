Siempre he defendido la postura de que la innovación, la disrupción y el emprendimiento son fundamentales para construir un país exitoso en el siglo XXI.

La historia de nuestro Aguascalientes es maravillosa; si nos remontamos a 1884 cuando llegó el primer vagón del ferrocarril a nuestro estado, podemos entender que esta coyuntura nos ubicó en el panorama nacional al convertirnos en el paso entre las ciudades del sur y el norte de nuestro país. El ferrocarril nos impulsó y de allí, los deshilados y el vino como referentes, se convirtieron en parte de nuestra historia moderna como un lugar próspero. Luego la maquila textil se consolida de manera importante iniciando la década de los 70´s, para posteriormente combinarse con la gran industria automotriz que inició con la apertura de la primera planta de NISSAN en 1982.

Una historia maravillosa de desarrollo que cimentó las bases de un Aguascalientes industrial, de gente trabajadora, y excelente calidad de vida.

Pero el siglo XXI trae nuevos retos, y el mayor de ellos es lograr construir un salto de la manufactura a la mente factura, por lo que invertir en ciencia y tecnología es el objetivo próximo al que nuestro estado debe aspirar para seguir siendo punta de lanza en México, y un referente a nivel mundial

La pandemia por COVID-19 fue un parteaguas que nos obligó a repensar nuestra realidad como estado, pues las afectaciones para las empresas maquiladoras aún siguen siendo complejas. Este break doloroso en nuestra historia nos impulsó a acelerar un cambio que debemos consolidar en la construcción de un estado comprometido con la generación de nuevo conocimiento, y para ello, el sistema educativo es el soporte fundamental.

Si bien nuestros gobernantes de las últimas décadas han realizado aportaciones importantes en materia económica que nos han llevado al Aguascalientes de hoy, debemos aceptar que en los últimos 30 años la mayoría de sus aportaciones estuvieron centradas en conseguir que diferentes multinacionales se instalaran en el estado con el objetivo de generar trabajos de manera masiva; y aunque fueron acciones positivas, debemos entender que este modelo ya no es sostenible para la realidad del mundo actual con el que debemos competir. Debido a ello, hace no mas de 6 meses un grupo de empresarios importantes de Aguascalientes me buscaron con la idea de construir un modelo educativo centrado en la democratización del emprendimiento, pues consideraron que era el momento de cambiar la mentalidad de los estudiantes, pasando de una educación superior tradicional centrada en la formación de empleados, a una que busque la generación de innovación, disrupción y desarrollo de empresa… y es justo allí, donde nace Global University, una institución hidrocálida, cimentada por empresarios convencidos de que el emprendimiento basado en el capitalismo consiente es el mayor valor que debe tener Aguascalientes para insertarse de manera exitosa en las complejidades del siglo XXI, donde el “nuevo petróleo” se llama conocimiento. Justamente esta universidad ha desarrollado un modelo de generación de nuevo conocimiento el cual se desarrolla de manera transversal en toda su oferta educativa, y es soportado en 4 pilares fundamentales: GLOCALIDAD, en el cual los alumnos aprenden a resolver problemas locales que puedan impactar a nivel global, pero también pueden adoptar soluciones globales que puedan ayudar a resolver problemas locales. El segundo pilar es la TRIBU, donde los estudiantes cuentan con espacios colaborativos para enriquecer y sumar conocimientos desde los diferentes enfoques de cada programa académico, para construir soluciones integrales. El tercer pilar es APOLO, el cual lleva a que los alumnos transiten de trabajos académicos a soluciones aplicable al mundo real. El último pilar es LU’UM (tierra en maya), el cual busca formar profesionistas capaces de aportar en sus acciones un compromiso con la mejora económica, con el desarrollo de la sociedad y con el cuidado del medio ambiente. Es importante señalar, que estos 4 potentes pilares se encuentran soportados en tres cimientos que los engloban, estos son: Innovación, tecnología, y desarrollo del ser.

Global University promete convertirse en pocos años en el centro de la innovación y de la sostenibilidad de nuestro país, y para ello se ha propuesto grandes retos dentro de su plan de desarrollo para el 2040 entre los que destacan: egresar su primera generación en 2025 con un mínimo de 50 empresas sostenibles, convertirse en la primera universidad de carbono neutral en 2026, abrir una sede internacional para 2027, y desarrollar mínimo una empresa unicornio (una empresa que levanta 1000 MDD de capital) antes del 2030.

Todos estos objetivos ambiciosos convierten a esta universidad en un referente nacional, y en el gran motor de cambio de la educación para nuestro estado.

