La Red Nacional de Refugios ha estado solicitando por casi dos meses al gobierno federal que libere el presupuesto que ya había sido acordado para ejercerse durante este año en los refugios que resguardan a las mujeres, y a sus hijos víctimas de violencia.

Para dichos espacios, ya se había etiquetado una partida de 420 millones de pesos para todo la red, aunque recientemente, en el mes de marzo, el programa desde donde se administran dichos recursos ahora esta a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Esto ha ocasionado retrasos en su entrega, pues ni en marzo ni durante este mes de abril, se han otorgado dichos recursos. Roxana D´ Escobar, quien dirige el único refugio para mujeres que sufren casos de violencia en Aguascalientes, menciona que el personal lleva casi dos meses trabajando sin salarios, que ya se les debe a los proveedores y que de seguir sin noticias por parte de la Conavim, es posible que más allá del mes de mayo, el refugio no pueda seguir operando.

“El retraso sigue. No nos dan ninguna certidumbre de cuando va a ser. Nos habían dicho que en la tercer semana firmábamos convenio. No nos han dado luz verde para nada. Lo más que han dicho es que pronto. En el ánimo de todas, estamos sin cobrar desde el mes de marzo. Todavía no clarifican si van a pagar o no. Son dos meses de retraso: proveedores, caseros. Y la violencia,en aumento” señala la activista.

Más de una decena de familias (a las mujeres se les permite el ingreso a este espacio con sus hijos) han sido atendidas en las últimas semanas en este espacio, que comúnmente brinda no solo alimentación y techo, sino asesoría jurídica y psicológica.

“Tenemos varias cosas encima, no sé de cuánto sería la resistencia. Nosotros ahora estamos dando lo mejor que podemos. Atención. Ya hay insumos que están faltando, se está viendo carencia. Estamos tratando de llegar a acuerdos con los proveedores. No creo que aguantemos todo el mes de mayo. Ya no”, sentencia.

Violencia familiar aumenta más de 20% en marzo

Según el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, Aguascalientes registró 220 denuncias por violencia familiar únicamente en el mes de marzo. A comparación de febrero, donde se registraron 169 carpetas, esto significa un aumento del 23% en este tipo de delitos. Y se traduce en hasta 7 denuncias en promedio por día.

De enero a marzo de este año, el total de carpetas abiertas por este delito en el estado es de 550. Además, hay otros registros relacionados a esta categoría. En el rubro de Violencia de Género distinta a la familiar hay 4 carpetas abiertas. Por Incumplimiento de Obligaciones de Asistencia Familiar, hay 66 carpetas más. Y otras 6 incidencias se registran en “Otros delitos contra la familia”. En total son 626 los delitos contra la familia los que se tienen registrados hasta el mes de marzo en Aguascalientes.

Además, también se tienen registrados cinco feminicidios: dos en enero, dos en febrero y uno en marzo.

En la categoría de delitos contra la libertad sexual, durante marzo también se registraron cifras preocupantes: por violación simple, se abrieron 23 carpetaS. Por violación equiparada, 10 más. En ambos casos se registraron incrementos a comparación del mes de febrero. Lo mismo sucede con el delito de hostigamiento sexual.

Entre los registros por violacion simple y equiparada, ya son 84 las carpetas abiertas tan solo de enero a marzo.