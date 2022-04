Kinnon dijo a Newsweek que fue alrededor del mediodía y había “muchos canguros” cerca, como suele haber en esta área. “Entonces, de la nada, un auténtico canguro blanco estaba saltando con el resto de los canguros”, explicó. “Desafortunadamente no se detuvo, así que solo le tomé fotos moviéndose”.

Kinnon vio un canguro blanco en su propiedad hace unos seis meses, pero no tuvo oportunidad de fotografiarlo en ese momento. Dijo a ABC Australia que aquel fue un avistamiento “bastante increíble. Si pones una hoja de papel blanca a su lado, así de blanco era. Realmente me impresionó”, dijo Kinnon al medio de noticias.

MUY SENSIBLES A LA EXPOSICIÓN SOLAR

Por otra parte, el leucismo es una mutación genética que solo causa una pérdida parcial de pigmentación, por lo que el animal puede tener pelaje más claro, lo cual no afecta tanto al resto de su cuerpo.

Paul Oliver, curador de vertebrados en el Museo de Queensland, dijo a ABC Australia que no cree que el canguro fuera albino dado que al mirar la fotografía más de cerca, el animal parece tener ojos negros.

“Usualmente no sobreviven porque, obviamente, resaltan. Si son albinos no pueden ver bien, su melanina no los protege”, dijo Oliver a ABC. Oliver sospecha que el canguro podría convertirse en “una identidad local”.