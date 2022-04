El informe reciente de un caso clínico revela que un hombre de 53 años tenía un ojo infestado con más de una docena de larvas de mosca. Los autores del artículo, publicado el 7 de abril en la revista The New England Journal of Medicine, relatan que el paciente, natural de Francia, acudió al departamento de emergencias con comezón en el ojo derecho, síntoma que se inició varias horas antes.