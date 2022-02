En sesión ordinaria de Cabildo y por unanimidad de los integrantes, se aprobaron las nuevas disposiciones que regulan la operatividad de los establecimientos con licencias reglamentadas, es decir que ponen fin al decreto por COVID-19, particularmente las medidas que tienen que ver con la contención de la variante Ómicron mediante la restricción de movilidad.

Al respecto, el presidente municipal, José Antonio Arámbula López, externó “debemos acoplarnos a las disposiciones que el gobierno del estado ordenó desde el pasado 31 de enero; a partir de ahora ya no habrá restricciones en los aforos de los establecimientos, pero sí deberán continuar con las medidas como los filtros al ingresar”.

Otro punto que destacó fue la facultad que le confirieron sus homólogos regidores, para decretar nuevas medidas en caso de ser necesarias, las cuales tengan que ver la movilidad de los ciudadanos frente a la pandemia “a la cual ya debemos acostumbrarnos y ser responsables en el cuidado personal y de los nuestros”.

Agregó, “debemos ser conscientes que si padecemos alguna enfermedad no podemos ponernos en riesgo al acudir a eventos masivos; nosotros aquí empezaremos con bailes a partir del 12 de febrero y con los horarios normales en antros y bares, pero como ciudadanos debemos aprender a cuidarnos”.

Para concluir, Antonio Arámbula aclaró que, aunque los giros reglamentados comenzarán a operar con normalidad, no habrá permisos para ampliaciones de horarios, por ello todos deberán cerrar a la hora establecida en sus permisos.