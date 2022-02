Puebla, Pue. El secretario de salud, José Antonio Martínez García dio a conocer que actualmente en Puebla no se cuenta con vacunas para prevenir el tétanos, la difteria y contra el Virus de Papiloma Huma (VPH).

El funcionario estatal no comentó desde cuándo Puebla no tiene este tipo de vacunas, solamente señaló que la Federación no las ha enviado.

El secretario dijo que la dependencia a su cargo tiene vacunas contra el BCG o bacilo de Calmette-Guérin, que se aplica a bebés y niños pequeños en para la tuberculosis, también hay contra la neumocócica conjugada (PCV13) la cual es para prevenir la neumonía que es una infección de los pulmones.

Asimismo indicó que se tienen dosis contra la DPT o triple bacteriana causante de la Tos ferina, sarampión, rubéola, hexavalente, influenza, antivaricela, y antiamarilica que se traduce a la prevención de la fiebre amarilla, además de dosis contra la influenza.

“Si tenemos para tuberculosis, tenemos BCG, la que no tenemos, no contamos ahorita es la de Td para prevenir el tétanos y la difteria, tampoco tenemos VPH, pero ya contemos con vacuna neumocócica, DPT, sarampión, rubéola, la vacuna hexavalente, la de influenza, antivaricela, y antiamarilica, sí contamos con ellos”, dijo.

En otro tema, en relación a la vacunación contra Covid-19 dijo que se han aplicado 184 mil 070 vacunas a rezagados, con ello se tienen el 97.48 por ciento de la población con al menos una dosis.

