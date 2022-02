Puebla, Pue. El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que es un exceso los dos meses de veda electoral por la consulta popular de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo aseguró que las acciones de gobierno no se detendrán.

Barbosa Huerta dijo que, a pesar de las limitaciones informativas, la administración estatal no se limitará en impulsar acciones en favor de la ciudadanía.

Además dijo que desde su gobierno no se harán condiciones políticas a favor ni en contra de la revocación, pero se deben generar acciones de gobernanza.

“Es una exageración eso de la veda, el gobierno no va promover ni a favor ni en contra la revocación de mandato, el gobierno del estado no va a promover, entonces, si hablamos de acciones de gobierno dicen que estamos promoviendo la revocación de mandato no es así y la veda la llevan hasta abril, como si las actividades gubernamentales se pararan, no se puedan parar, la participación democrática debe ser vista de manera natural, pero todavía nos falta evolucionar políticamente para que se comprenda esto”, expuso.

Cabe mencionar que, por la consulta se estableció que la veda electoral será del viernes 4 de febrero al domingo 10 de abril, siendo éste último día cuando los ciudadanos salgan a emitir su opinión sobre la continuidad de López Obrador al frente del país.

*BC *JR

Con información de Diario Puntual