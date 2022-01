Puebla, Pue. Hasta este viernes el limón se vendía en 48 pesos, sin embargo, en esta semana el limón se vendió hasta en 60 pesos.

En diversas recauderías de la capital poblana, se pudo ver limón colima desde 52 a 60 pesos, en tanto que, en la Central de Abastos, se pudo encontrar de 48 a 52 pesos.

El limón sin semilla se pudo encontrar en 32 pesos, pero éste no tiene las ventas ni la aceptación de los compradores.

Amas de casa señalaron que, si bien ya bajó el precio del limón, todavía es muy caro el adquirirlo.

Te puede interesar: Sin control el precio del kilo de tortilla en Puebla; va de los 14 a los 20 pesos

“Pues yo tenía la costumbre de ocupar mucho limón, pero ya no, lo ocupaba para muchas cosas, sin embargo, tuve que retirarlo de mi consumo diario”, dijeron.

Doña Amalia García dueña de una recaudería mencionó que para esta semana compró poco limón ya que había gente que sí lo compraba, pero por pieza, sin embargo, el que traía de la Central de Abastos, estaba feo y muy pequeño, lo cual lo hacía que se vendiera menos.

“Pues, se vendió poco y estaba feo, se ve que lo revolvieron y eso pues no les gusta a las clientas pues ellas quieren llevar a su casa productos frescos, algo que no se veía con el limón, según dice que hay escasez y por eso subió mucho, yo recuerdo que hace cuatro años igual subió, pero no tanto como está vez”, concluyó.

*BC *JR

Con información de Diario Puntual