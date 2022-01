Ochenta países, incluido Estados Unidos, acordaron, durante la COP26 en Glasgow, Escocia, que la mayor parte del mundo use energía limpia en algunas décadas. Este es un paso necesario para reducir los gases de invernadero que provocan el cambio climático, pero requiere de un desafío desalentador. Por ejemplo, cómo cumplir simultáneamente con la demanda mundial de energía, la cual se espera que aumente tan rápido como las temperaturas.

Una generación nueva de reactores nucleares está surgiendo como una solución potencial. Estos no son los problemáticos reactores gigantes de antaño, con sus grandes torres de enfriamiento y laberintos de tuberías enfriadoras para evitar la posibilidad de un accidente tipo Síndrome de China. Los reactores nuevos están diseñados para ser más simples, más seguros, más baratos y muchísimo más pequeños.

Un reactor diminuto del tamaño de un autobús escolar podría abastecer de energía a una ciudad cercana o fábrica. O se podrían conectar muchos de ellos para igualar la producción de una planta nuclear gigantesca. No solo se espera que sean más seguros y produzcan electricidad más barata que las plantas nucleares convencionales, también lo hacen sin liberar tantas nubes de gases de invernadero.

En el cambio a la energía renovable, las nucleares diminutas podrían tener un papel habilitante. Las energías solar y eólica tal vez no sean suficientes para satisfacer la demanda creciente en las próximas décadas. En 2019 y 2020, naciones de todo el mundo añadieron 270 gigavatios de energías solar y eólica a las redes eléctricas. Pero estas fuentes renovables todavía necesitan ser complementadas en horas pico o cuando el sol no brilla y el viento no sopla. Al momento, el gas natural, un combustible fósil, por lo general cumple con ese papel. Sin embargo, la COP26 descarta esa opción.