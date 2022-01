Cuenta Delia Ortiz que, desde su quehacer periodístico, anticipó que la pandemia traería consigo un aumento de la violencia doméstica y sexual. Y efectivamente así sucedió: “Al mes del confinamiento empezaron a llegar varios reportes que mostraban que se estaba elevando la violencia en el interior de los hogares. Eso me llevó a pensar en la violencia hacia las mujeres y las niñas, pero también en los agresores: ¿Quién ayuda a los agresores?

“Es decir —continúa—, si bien hay que ayudar a quienes han sido violentados, como sociedad también deberíamos tener esta red para rehabilitar a los agresores. Porque, si no, es probable que se sigan repitiendo esos mismos modelos de los que al final los niños y niñas aprenden”.

Esta búsqueda la dirigió a Gendes, A. C., una asociación civil mexicana que tiene como misión el trabajo con hombres. Ahí se impulsan procesos de reflexión, intervención, investigación e incidencia desde la perspectiva de género con énfasis en las masculinidades y derechos humanos. Con las herramientas de educación y reflexión obtenidas en la organización, Ortiz comenzó la escritura de El protector de dragones .

INFORMACIÓN, BARRERA PARA EVITAR EL ABUSO INFANTIL

Motivada por sus reportajes periodísticos, la autora del libro se formó como educadora de la sexualidad infantil en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Por ello se dio cuenta de que los infantes no denuncian el abuso infantil porque no tienen herramientas para hacerlo. Mientras, que los adultos no saben cómo abordar estos temas con las infancias.