Truena gobernador de Aguascalientes contra presidente del PAN; "ganaremos a pesar de ti", le responde | Newsweek México

En medio de un ambiente político ríspido y de polarización en la búsqueda de la candidatura a la gubernatura del Partido Acción Nacional (PAN), el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, consideró como un acto de descaro y desfachatez las declaraciones del presidente nacional del partido blanquiazul, Marko Cortés, quien señaló que en el 2022 el PAN únicamente tendría opciones de ganar una de las seis gubernaturas en juego: la de Aguascalientes.

“No me preocupa su declaración de si se pierde o no, es un tema de campañas y de candidatos, esto es un tema de que no se puede anticipar, simplemente el triunfo es el resultado de varios factores, lo que siempre me ha preocupado es él,

En un audio filtrado de una reunión con liderazgos panistas, Marko Cortés señala que el PAN no tendría posibilidades de ganar las gubernaturas de Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca, y únicamente en Aguascalientes se tendrían posibilidades, “y muy buenas” de ganar la gubernatura.

Al respecto, el mandatario estatal aseguró que, en una reunión previa a su V Informe de Gobierno, Marko Cortés le confesó que sería muy complicado obtener el triunfo en las elecciones del 2022 y en 2024, panorama que molestó al gobernador de Aguascalientes.

“En mi oficina me lo señaló, que se la iba a pasar en Aguascalientes porque era la única elección que iba a ganar, entonces yo le dije: ¿qué anda haciendo buscando la presidencia del partido si me dices que se va a perder el 2022 y el 2024?, qué descaro y desfachatez, porque en ese momento andaba buscando la reelección y dónde cabe reelegirse con esa visión de derrota”.

Para 2024, la baraja de aspirantes estaría centrada en los gobernadores de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, y de Chihuahua, Maru Campos, entre quienes podría estar la candidatura del PAN a la presidencia de la República, confesó Orozco Sandoval.

“Me comentó que se buscará impulsar y motivar a Diego de Guanajuato, a Mauricio Vila de Yucatán y a Maru de Chihuahua, para ver qué logramos rescatar en el 2024, entonces yo nunca he estado convencido de ese presidente y después de ese día que me lo dice cara a cara, pues imagínense lo que pienso de él”.

Ante ello, consideró como un acto de descaro y desfachatez el que el dirigente nacional buscara reelegirse en el cargo con expectativas tan bajas en los próximos comicios.

Asimismo, refirió que los antecedentes al frente del PAN han sido negativos, pues en los últimos dos años se han perdido cuatro gubernaturas y ha disminuido la preferencia electoral en otras entidades.

“En el 2019 perdimos Puebla y Baja California, en 2020 hubo elecciones en dos estados, las intermedias de Coahuila e Hidalgo y casi nos desaparecen, en 2021 perdemos Baja California Sur y Nayarit y se rescata una parte de la Cámara de Diputados gracias a una alianza impulsada por varios sectores de la sociedad civil, ¿entonces cuál es la carta de presentación para reelegirse y cuál es la esperanza que le brinda a la militancia?”, comentó.

Martín Orozco miente, responde Marko Cortés

Horas después de los comentarios vertidos por el gobernador de Aguascalientes en entrevista colectiva ante medios de comunicación, Marko Cortés escribió en un tweet que sus aseveraciones eran falsas y que los triunfos electorales del 2019 y 2021 han sido a pesar de él y no con su apoyo:

“¡Mientes, Martín Orozco! No le hagas el juego a López Obrador, la gran batalla y el adversario está afuera, no adentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y en 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en 2022”.