Renuncia Senadora de Aguascalientes al PAN; militantes la respaldan | Newsweek México

La senadora por Aguascalientes, Martha Márquez Alvarado, dio a conocer su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN) y al Grupo Parlamentario del partido blanquiazul en el Senado de la República, tras considerar que la dirigencia mantiene secuestrada a la institución.

A través de un video difundido en redes sociales, la representante popular señaló que por 18 años había sido militante panista, sin embargo, al ya no coincidir en la forma de dirigir al partido, es que solicitó su renuncia.

“El día de hoy presento mi renuncia a 18 años de militancia en Acción Nacional, renuncio a ser parte del Consejo Nacional, renuncio a ser parte de la Comisión de Doctrina del Consejo Nacional, renuncio al Consejo Estatal del PAN y ya no perteneceré al Grupo Parlamentario del PAN en el Senado”.

Acusó la falta de proactividad de la dirigencia nacional para evitar los casos de corrupción de gobiernos panistas y la preferencia por algunos militantes allegados para la otorgación de candidaturas a cargos públicos.

“La dirigencia nacional hoy no permite que haya democracia, no permite a los ciudadanos afiliarse libremente, existen favoritismos para los amigos del presidente en turno; la dirigencia nacional no ha hecho nada para evitar la corrupción que emana de gobiernos de Acción Nacional, se perdió la esencia”.

Finalmente, agregó que, como representante popular, no puede solapar las arbitrariedades de la dirigencia.

“No puedo continuar en Acción Nacional porque sería cómplice del daño que hoy se les causa a las familias de Aguascalientes. No hay líderes que obliguen a la dirigencia nacional a corregir el rumbo”.

La decisión de la senadora fue secundada por algunos militantes del PAN que actualmente ocupan cargos públicos de relevancia, como el propio gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, quien publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter:

“Lamento la decisión de Martha Márquez, quien militó en el PAN con honestidad y congruencia. Esto pasa en Acción Nacional por tener una dirigencia soberbia y derrotista. Marko Cortés es incapaz de aglutinar al panismo y encabezar una oposición digna”.

Por su parte, su compañero panista en el Senado, Juan Antonio Martín del Campo, publicó en su cuenta de Facebook:

“Lamento la decisión de mi amiga senadora, Martha Márquez, de renunciar al PAN. Sin duda perdemos a una mujer honesta y con valores humanistas. Que sirva este suceso para que el CEN del PAN analice fríamente su papel, para que ya no haya favoritismo ni imposiciones en la selección de candidatos. El PAN requiere de un CEN con generosidad y altura de miras por el bien de México”.

A ellos se sumó el ex presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Aguascalientes, Gustavo Báez Leos, quien expresó lo siguiente:

“Martha Márquez es muy lamentable tu decisión, pero también es entendible por las circunstancias que imperan a lo interno de nuestro partido y la falta de respaldo que has tenido por parte del PAN. Acción Nacional requiere urgentemente una reflexión profunda y un cambio estructural para que sea realmente democrático y la verdadera oposición que millones de mexicanos esperan. Aguascalientes seguirá teniendo una senadora que los representa y que, sin duda, seguirá luchando por mejorar nuestra calidad de vida. Te mando un abrazo fraterno”.