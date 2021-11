Germán Martínez Cázares: el político de las renuncias y los saltos ideológicos | Newsweek México

EL ABOGADO Germán Martínez Cázares ha ocupado varios cargos en la política mexicana tanto en las líneas ideológicas de derecha como de las de izquierda e incluso en las independientes.

Nacido en Quiroga, Michoacán, fue diputado federal en dos ocasiones, en la LVII Legislatura, de 1997 a 2000, y en la LIX Legislatura, de 2003 a 2006. Durante esta última también fue coordinador adjunto de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN).

El 8 de diciembre de 2007 asumió la presidencia del PAN, y el 6 de julio de 2009 anunció su renuncia a dicho cargo.

Martínez Cázares renunció definitivamente al PAN el 13 de marzo de 2018 tras 30 años de militancia. En su carta de renuncia dijo que Acción Nacional ya no era “socialmente útil” y se convirtió en “un vergonzoso adicto al presupuesto público y al deleite del confort de las oficinas gubernamentales”.

En la carta que dirigió al entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Damián Zepeda Vidales, Germán Martínez también escribió: “Al PAN ya no le duele el dolor de la pobreza, es un vergonzoso adicto al presupuesto público y al deleite del confort de las oficinas gubernamentales. Miseria política e inclemencia humana”.

Un mes antes de oficializar su renuncia al PAN, Martínez había aceptado ser candidato a senador por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y apoyar la candidatura presidencial del ahora mandatario Andrés Manuel López Obrador.

En su carta también dijo: “No enterraré mis talentos para conquistar el Palacio Nacional dentro del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, y alumbrar una nueva forma de manifestación partidaria del pluralismo mexicano”.

Y abundó: “Al redactar este adiós me siento cerca de Carlos Castillo Peraza, también apartado sin ilusión de las filas de Acción Nacional. Para mí siempre ganó sus batallas culturales. Ahora también triunfa conmigo. Volvió a tener razón: el PAN dejó de ser socialmente útil”.

Tras ganar una curul en el Senado el 1 de julio de 2018, López Obrador lo designó director general del IMSS. Sin embargo, tras desempeñarse en el cargo durante seis meses, el 21 de mayo de 2019 renunció y se incorporó nuevamente al Senado.

En su carta de renuncia al Instituto Mexicano del Seguro Social argumentó: “Algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social”.

Añadió: “El presidente del Gobierno de México proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el ‘cargo’ que el ‘encargo’”.

Sobre las declaraciones de Martínez Cázares, López Obrador lamentó su decisión y dijo: “Afortunadamente hay muy buenos servidores públicos en el equipo”, que serían los sustitutos del exfuncionario.

“Sabía yo que tenían diferencias (con Hacienda) y creo que se tiene que actuar con libertad, nada por la fuerza, todo por la razón”, dijo el presidente.

Ahora Germán Martínez Cázares ha sumado una renuncia más a su carrera política. Este 3 de noviembre oficializó su salida de la bancada del Senado de Morena y su integración al denominado Grupo Plural.

El nombrado como Grupo Plural ya es reconocido por la Junta de Coordinación Política en el Senado.

Este grupo está integrado por los senadores Alejandra del Carmen León Gastélum, Nancy de la Sierra Arámburo, Gustavo Madero Muñoz, Emilio Álvarez Icaza Longoria y, ahora, Germán Martínez Cázares.

“Esta Junta de Coordinación Política (Jucopo) considera viable y atendible reconocer la agrupación de las y los senadores que así lo soliciten, con el propósito de que puedan trabajar de manera conjunta para los fines políticos e ideológicos que correspondan, pero sin que ello signifique el reconocimiento de derechos o prerrogativas iguales a los grupos parlamentarios ya constituidos en el Senado de la República”, explica la Jucopo.

En septiembre pasado, cuando Germán Martínez hizo el primer anuncio sobre su salida de Morena, aclaró: “Me voy enriquecido de Morena, se los dije ayer en el chat del que me salí por ética y aquí está la mano tendida de estos cinco senadores. Las y los ciudadanos son los que mandan, nosotros somos mandados, a ellos me debo y a mi conciencia”.

No obstante, la semana pasada Germán Martínez Cázares dijo durante una entrevista radiofónica: “El presidente tiene prioridades y la suya es la sucesión presidencial. Antes había un tapado y el presidente lo destapaba, ahora en esta transformación se han tapado”.

Sobre la nueva bancada a la que ahora pertenece, señaló: “Somos cinco, somos nosotros, no somos uno, debo hablar de nosotros, y somos cinco. Y esos cinco son como una mano y no la cerramos, no odiamos ni calumniamos a nadie. Estos cinco abrimos la mano, le tendemos la mano a Palacio Nacional, le tendemos la mano para igualar este país, para erradicar la corrupción. Estamos comprometidos en hacer política de la buena”. N