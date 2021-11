Exposición 'Futures': imaginar el futuro que queremos, no aquel al que tememos | Newsweek México

SI ALGUNA vez hubo un momento para imaginar lo que nos depara el futuro ese momento es ahora, conforme vislumbramos nuestro mundo después de la pandemia. Cada crisis es, al mismo tiempo, una oportunidad, y para el 175 aniversario del complejo de investigación más grande del mundo, el Museo Smithsoniano de Arte Americano, se celebran las innovaciones creadas a partir de la ruptura.

Por primera vez en casi dos décadas, el histórico Arts + Industries Building (AIB, Edificio de Artes e Industrias), que es el primer Museo Nacional de Estados Unidos, abrirá temporalmente para su primera exploración del futuro, la cual ocupará el edificio completo.

“Ahora, más que nunca, necesitamos una forma de pensar sobre el futuro con esperanza y flexibilidad”, declara a NewsweekRachel Goslins, directora del AIB del Smithsoniano, donde se montará la exhibición “Futures”. “Para ser capaces de imaginar el futuro que queremos y no solo el futuro al que tememos”.

“Con los tumultuosos eventos del último par de años es aún más importante ser capaces de imaginar un futuro saludable, equitativo y sostenible, de forma que podamos trazar una ruta hacia él”.

Tras fusionar el arte, la tecnología, el diseño y la historia, “Futures” es inaugurada a finales de 2021 y estará abierta (sin costo de admisión) hasta el verano de 2022. Newsweek tuvo acceso exclusivo a algunas de las piezas más revolucionarias que formarán parte de la exhibición, entre ellas, algunas que serán reveladas al público por primera vez, como el Virgin Hyperloop, un modelo de una ciudad flotante de Oceanix, y LightSail, una nave espacial alimentada con energía solar.

Al abordar los problemas más apremiantes de nuestro tiempo, desde el cambio climático hasta la justicia social, esta audaz exhibición revela nuevas y emocionantes posibilidades.

Goslins, antigua directora ejecutiva del Comité de Artes y Humanidades del expresidente Obama, comparte algunas de sus piezas favoritas que muestran que la tecnología, cuando se utiliza correctamente, puede funcionar para hacernos más humanos, no menos, como Doing Nothing With AI (Sin hacer nada con la inteligencia artificial), una escultura sensible que interpreta los movimientos de los espectadores para ayudarlos a entrar en un estado de ensoñación creativa, y el Co-Lab, una experiencia interactiva en la que las personas trabajan con inteligencia artificial para diseñar su comunidad ideal.

En una era caracterizada por el aislamiento y la sana distancia, “Futures” celebra nuestras acciones para crear conexiones más humanas.

1. VIDEOJUEGO NEVER ALONE (NUNCA SOLO)

Territorio Iñupiat, Alaska y Canadá. Algunos videojuegos quizá tengan una mala reputación, pero otros, como este, pueden tener una influencia positiva al presentar culturas y voces diversas. El galardonado juego “Never-Alone” presenta a una niña iñupiat y a un zorro del ártico que buscan el origen de una tormenta de nieve que pone en riesgo su supervivencia. El juego fue creado en asociación con el Consejo Tribal de la Ensenada Cook y narradores nativos de historias folclóricas de Alaska.

2. OCEANIX

Océano Pacífico. Podemos concebirla como un Mundo Acuático más sostenible. Debido a que el aumento en el nivel del mar afectará a aproximadamente 40 por ciento de la población mundial que vive en las áreas costeras, Oceanix, empresa que diseña comunidades flotantes autosustentables y accesibles que se pueden construir frente a las costas de ciudades como Hong Kong, Shanghái y San Francisco, produciría su propia energía con el uso de fuentes renovables. Estas ciudades podrían dar alojamiento, energía, alimento y agua a poblaciones de hasta 10,000 residentes sin destruir los ecosistemas marinos.

3. ROOMIEBOT

Ciudad de México. ¿Alguna innovación durante la pandemia? RoomieBot, un robot social que puede programarse no solo para realizar pruebas de detección del covid-19, sino también para reducir la soledad durante el confinamiento. Este reconfortante humanoide tiene un motor de procesamiento del lenguaje natural para proporcionar apoyo emocional a los pacientes enfermos, así como a personas inmunodeprimidas y de la tercera edad.

4. ME + YOU

Nueva York. Esta nueva instalación específica del lugar, creada por Suchi Reddy, es una fuente gigante de luces que utiliza la fibra óptica. Pero eso no es todo: los visitantes están invitados a compartir sus sentimientos sobre el futuro en un micrófono; esos sentimientos dictan el cambio de color y de figuras en el centro de la pieza, que representa “la sabiduría colectiva de la humanidad”.

5. FISH SKIN FASHION (MODA CON PIEL DE PESCADO)

España, Alaska, Japón. En una época de moda rápida, la diseñadora de lujo Elisa Palomino-Perez innova la sustentabilidad al adoptar la práctica tradicional de utilizar las escamas de pescado, la cual puede verse en muchas comunidades originarias que viven en las costas. Lo leíste primero aquí: el pescado es el nuevo negro de este otoño en “Futures”.

6. RACIMOS DE ESPECIAS ATOMA

Berlín. ¿Por qué consumir recursos limitados para cultivar, empaquetar y transportar fresas reales y otros ricos alimentos cuando es posible copiar su sabor en el laboratorio? La galardonada diseñadora de alimentos rusoalemana Alexandra Genis ha desarrollado una variedad de moléculas sintéticas que se pueden mezclar y emparejar para crear una amplia gama de sabores. Su innovación cambia la visión de que los elementos “artificiales” siempre son menos sustentables que los de verdad.

7. DOING NOTHING WITH AI

Viena. Al fusionar el aprendizaje máquina con la robótica, esta instalación interactiva del artista Emanuel Gollob genera “un estado meditativo e hipnótico en movimiento” utilizando las ondas cerebrales de los espectadores. Para “Futures”, Gollob la reimaginó para ver los movimientos que podía hacer para inspirar a los espectadores a relajarse, optimizando sus efectos durante el periodo que dure la exhibición.

8. CAPSULA MUNDI

Italia. Este método de inhumación biodegradable permite tener árboles en lugar de tumbas. En vez de retirar plantas vivas para hacer espacio para los cementerios, Capsula Mundi genera vida a partir de la muerte. Estas vainas de inhumación contienen nutrientes que alimentan a las plantas y árboles que, a su vez, benefician a los vivos al convertir el dióxido de carbono en oxígeno.

9. GLOBO DE INTERNET DE LOON

Kenia. Actualmente, una de cada dos personas en el mundo carece de acceso a internet. Al llevar la conectividad de internet a la estratosfera, Loon llenó los huecos de cobertura en las comunidades rurales y puede mejorar la resiliencia de las redes al elevarse al cielo. A través de una red de globos del tamaño de una cancha de tenis que viajan a lo largo de la frontera con el espacio, X, la ambiciosa empresa de Alphabet ha puesto la internet al alcance de las víctimas de desastres naturales en Perú y Puerto Rico, y ha expandido su cobertura al continente africano.

10. VEHÍCULO PEGASUS DE VIRGIN HYPERLOOP

Mumbái a Chennai (ruta de prueba). Mostrado al público por primera vez en el AIB, Pegasus de Hyperloop es el prototipo de un vehículo tripulado para una nueva versión del transporte masivo. Estos trenes superrápidos alcanzan 965 km/h y flotan mediante propulsión eléctrica a través de tubos de baja presión sin generar emisiones directas, conectando sitios lejanos entre sí y redefiniendo el futuro de nuestro trabajo, de nuestra vida y de nuestros viajes.

11. (IM)POSSIBLE BABY

Japón. Los avances recientes en la genética y en la investigación de células madre están cerca de hacer posible que las parejas del mismo sexo tengan sus propios hijos relacionados genéticamente. El objetivo de este proyecto especulativo de fotografía y diseño del artista Ai Hasegawa es inspirar el diálogo abierto sobre las implicaciones bioéticas de estas biotecnologías emergentes.

12. Futurefeed

Australia. Al alimentar el ganado con un suplemento hecho con algas marinas, FutureFeed contribuye a abordar la seguridad alimentaria mundial y a combatir el cambio climático. ¿Cómo? El aditivo de algas marinas reduce la producción de gases de efecto invernadero en casi 98 por ciento al disminuir de manera importante las emisiones de metano por parte del ganado. N

