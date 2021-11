En enero regresarían el 100% de alumnos a clases presenciales en Aguascalientes | Newsweek México

Sería en el mes de enero, al regreso del periodo vacacional, cuando el 100% de la matrícula de alumnos de educación básica puedan regresar a las aulas de forma presencial, estimando que para entonces las condiciones sanitarias permitan el retorno seguro de la comunidad estudiantil, según dio a conocer el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Ulises Reyes Esparza.

“Se trata de ir con cautela, la enfermedad todavía permanece, afortunadamente ha estado controlada y va a la baja, pero viene una temporada que, con el frío, la gripe y la influenza se puede complicar; vamos a preparar todo lo necesario para que, en enero, con toda la gradualidad que hemos venido manejando, las escuelas que tengan las condiciones vayan regresando al 100% de su capacidad”.

No obstante, señaló que el regreso de la totalidad de los estudiantes no será de forma obligatoria, sino que se mantendría la libertad para que aquellos padres de familia que opten por continuar con la modalidad de clases en línea, lo puedan seguir haciendo sin que repercuta en la calificación del alumno.

“Estamos pensando en una reincorporación del 100% de los alumnos que voluntariamente decidan hacerlo, yo no hablaría todavía de algunas sanciones para los alumnos que decidan no asistir de manera presencial, las condiciones van a estar con las condiciones para recibirlos”.

Actualmente se estima que alrededor de 3 mil estudiantes de educación básica se mantienen estudiando bajo esta modalidad, agregó Reyes Esparza.

Para esa fecha se espera que también ya estén en condiciones aptas las 50 escuelas que, por carencias de infraestructura, no pudieron reiniciar las clases presenciales al inicio del ciclo 2021-2022 en agosto.

“Ya nos quedan muy pocas escuelas que nos quedan sin condiciones para arrancar, algunas ya habilitaron algunos módulos y aulas”, resaltó.

No hubo ausentismo de docentes por jornada de vacunación extraordinaria

En otro tema, el director general del IEA, Ulises Reyes Esparza, afirmó que no se presentó ausentismo en las aulas por parte de docentes y trabajadores educativos, luego de que a través de redes sociales se estaba difundiendo la posibilidad de que algunos de ellos acudieran a la jornada de vacunación extraordinaria contra el Covid-19 de este martes en Aguascalientes.

Lo anterior, luego de las inquietudes sobre una posible segunda dosis de la vacuna CanSino para elevar la protección contra el virus, o ante las limitantes que tenía este biológico para viajar al extranjero.

“No hubo una suspensión de clases generalizada, principalmente se generó por las inquietudes de ciertas escuelas particulares, mismas que se habló con el presidente de los colegios y eso ayudó a sensibilizar al magisterio, no dudamos que haya habido docentes que hayan ido, pero no fue de forma generalizada”.

El funcionario estatal reiteró que hasta el momento la Secretaría de Salud Federal no ha autorizado la aplicación de un refuerzo de la vacuna de CanSino, por lo que la protección contra el virus se mantiene vigente.

“En este momento no se ha girado una instrucción por parte de las autoridades federales respecto de una segunda dosis de CanSino, entonces cuando ellos así lo dispongan estaremos en la disposición de aplicar las vacunas, la recomendación era no mezclar dos tipos de vacuna porque no sabemos las reacciones que pudieran tener”.

Añadió que desde el inicio del ciclo escolar se han registrado 135 casos positivos de Covid-19 en la comunidad académica, en alumnos y docentes, principalmente.