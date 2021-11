Duran Duran: cuarenta años después | Newsweek México

La banda británica de rock regresa con Future Past, su decimoquinto álbum de estudio. Newsweek charló con los icónicos músicos.

MÁS DE 40 AÑOS después de su primera formación, la famosa e influyente banda británica de rock se mantiene estrechamente unida. Cuando los cuatro miembros de Duran Duran (el cantante Simon Le Bon, el tecladista Nick Rhodes, el bajista John Taylor y el tecladista Roger Taylor) se reúnen en una habitación, como lo hicieron en una reciente visita a Nueva York para promover su nuevo álbum, Future Past (Futuro pasado), la camaradería y la diversión son algo que cabría esperar más de un grupo de amigos que de los miembros de una banda.

Rhodes dice: “La razón por la que hemos superado las tormentas es que a todos nosotros realmente nos gusta trabajar juntos, y lo que podemos crear como una unidad es mucho más poderoso que lo que haríamos individualmente”.

Future Past, el decimoquinto álbum de estudio de la banda, tiene el título perfecto, ya que Duran Duran siempre ha sido un fiel reflejo de sus influencias, como David Bowie, Roxy Music y Chic, al tiempo que crea música pensada para el futuro.

El nuevo disco tiene todas las características distintivas de la banda: un elegante dance pop electrónico (“All of You”, “Tonight United”, “More Joy!”); sofisticado art rock (“Beautiful Lies”, “Nothing Less”, “Falling”; piezas reflexivas (la canción del título), e incluso algo de contundente e hipnótico funk rock (“Invisible”, el primer sencillo del álbum).

Future Past presenta a una constelación de artistas invitados, entre ellos, el músico y productor Mark Ronson, la banda femenina de rock japonesa CHAI, y el pianista Mike Garson, mejor conocido por su trabajo con David Bowie.

Rhodes dice: “Cuando grabamos un nuevo álbum, tiene que ser un álbum de Duran Duran. Pero también tiene que percibirse como algo contemporáneo. Por ello suele ser bastante complicado lograr ese equilibrio. Y una vez que lo hemos logrado, si lo hicimos bien, es como el corazón de lo que hacemos. Y con este álbum, creo que confiamos bastante en haber cumplido con esos criterios”.

“Anniversary”, el más reciente sencillo de la banda, transmite una “vibra” pulsante y celebratoria que recuerda a sus mejores y más clásicas obras de principios de la década de 1980.

“Probablemente, esta es una de las pocas canciones que hemos hecho y que de verdad contiene elementos conscientes de nuestro sonido”, afirma John Taylor. “Está construida casi como una pieza de homenaje a Duran Duran”.

En Future Past, Duran Duran trabajó con tres nuevos colaboradores. El primero de ellos es Erol Alkan, el productor y DJ británico conocido principalmente por sus remixes de graduaciones de Death From Above 1979, Tame Impala, Bloc Party y Hot Chip.

“Al principio, pensábamos que lo probaríamos por unos cuantos días porque en realidad sus antecedentes eran más como DJ”, señala Roger Taylor. “La energía que hizo entrar en la habitación realmente fue ardiente. De verdad logró sacar de nosotros algo sorprendente. Definitivamente, tenemos todavía un pie en la pista de baile porque es de ahí de dónde proviene Erol”.

También está el legendario Giorgio Moroder, quien coprodujo “Beautiful Lies” y “Tonight United”. Hace seis años, Duran Duran presentó un galardón para Moroder en los Premios a los Hombres del Año de GQ en Londres.

Rhodes dice: “Cerca de un año después, finalmente logramos hacer que los astros se alinearan y pudimos entrar en el estudio. Él es simplemente un profesional consumado, y es todo lo que siempre quisimos que fuera Giorgio Moroder”.

Finalmente, Graham Coxon de Blur toca la guitarra en prácticamente todo el álbum; Duran Duran no ha tenido un guitarrista de tiempo completo desde la partida de Andy Taylor, uno de los miembros fundadores, en 2006.

“Tenemos la tendencia a subsumir a los guitarristas; ¡los cortamos y pegamos hasta que se mueren!”, señala John Taylor. “Y Graham simplemente no podía hacer eso. Tuvimos que dejarlo rugir. Lo que hacía era demasiado bueno”.

Hace tres años, cuando el grupo acordó trabajar en un nuevo material, pensaron inicialmente en grabar solo un EP con un máximo de seis canciones; sin embargo, terminaron con alrededor de 15 composiciones. Varias de esas nuevas piezas parecen proféticas, como “Invisible”, cuyo video, de corte surrealista, fue creado con tecnología de inteligencia artificial.

“Definitivamente, en ocasiones me he sentido maltratado por la vida”, dice Le Bon. “Pero siempre existió este tipo de determinación para seguir adelante y no dejar que la depresión tome el control. Pienso que ese es el tema: la voluntad de levantarnos por encima de nuestros problemas”.

John Taylor afirma que el confinamiento de 2020 obligó a la banda a hacer una pausa. “El año pasado creímos que estábamos a tiempo para para publicar nuevo material en verano. Cerramos el estudio en marzo y todo el mundo se fue a casa. No escuchamos la música durante nueve meses. Cuando volvimos a ella y reflexionamos sobre las canciones, muchas de ellas parecían bastante apropiadas. ‘Tonight United’ le habla a la pandemia. ‘Future Past’ le habla a la pandemia. Y no fueron escritas después de la pandemia”.

Future Past llegó justamente en este año, que marca el 40 aniversario del álbum debut homónimo de Duran Duran. Formado en 1978 por Rhodes y John Taylor en Birmingham, ciudad de clase obrera de Inglaterra, Duran Duran reflexionaba a través de su música y su elegante imagen y optimismo en medio de la decadencia del punk y la deprimente economía británica de la época.

“La zona central de Inglaterra es una parte del mundo que está muy centrada en el trabajo”, afirma Roger Taylor. “Generalmente, si no trabajabas o hacías algo, los demás te miraban un poco por encima del hombro. Esto se ha vuelto parte de lo que somos. Tenemos que mantenernos ocupados”.

En sus primeros años, Duran Duran estuvo influenciado no solo por el glam rock y el punk, sino también por la música disco y la electrónica. “Creo que fuimos los primeros chicos de nuestra generación que no tenían ningún prejuicio contra la música disco —señala John Taylor—, sino que, de hecho, adoptamos la música disco y nos enamoramos de ella. Comenzamos a oír a Giorgio [y] Chic y pensamos: vamos a incorporar una sección rítmica que funcione así”.

Rhodes añade: “De hecho, en el primer concierto que dimos juntos en el Rum Runner de Birmingham, iniciamos el espectáculo con una versión de ‘I Feel Love’ [el éxito de Donna Summer producido por Moroder]”.

El segundo álbum de la banda, Rio, de 1982, con sus sencillos “Hungry Like the Wolf”, “Rio” y “Save a Prayer”, catapultó a la banda formada por Rhodes, Le Bon, John Taylor, Roger Taylor y Andy Taylor (ninguno de los tres Taylor son familiares entre sí) al estrellato internacional. Después vinieron más éxitos, y los elaborados videos de la banda aparecían con frecuencia en MTV. Por varios años, el grupo, apodado los cinco fabulosos, fue un icono para toda una generación de jóvenes admiradoras.

“Hace un par de años habíamos comenzado a pensar sobre el aniversario del primer álbum”, dice John Taylor. “Nuestro representante estaba particularmente emocionado con ello. Necesitábamos desarrollar todas esas formas de celebrarlo. Sentí que, cuanto más nos acercáramos, menos deseos tendríamos todos por hacer algo grande al respecto. ¿Qué banda celebra 40 años? Hemos tenido el mismo empleo durante 40 años. ¿Quién quiere celebrar algo así? Creo que Nick fue quien dijo: lo mejor que podemos hacer realmente es grabar un nuevo gran álbum”.

Duran Duran tiene programados varios espectáculos para este otoño y los primeros meses de 2022 en Europa, y también contempla la posibilidad de dar algunos conciertos en América el año próximo. Los cuatro miembros han recorrido un largo camino desde sus inicios como una “boy band”.

“Es muy fácil dar por sentado lo que has aprendido y la experiencia que has podido adquirir”, dice Le Bon. “No debes hacerlo. Si pasas todo este tiempo haciendo algo, te habrás vuelto bastante bueno en ello. Esto te da más incentivos para seguir adelante”. N

—∞—

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek