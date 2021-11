Buscarán ampliar la Línea Verde de Aguascalientes | Newsweek México

Durante su gira de trabajo por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, presentó varios proyectos de desarrollo de áreas de esparcimiento y lugares de recreación para varias zonas de la capital.

Entre ellos destaca la ampliación de la Línea Verde, al oriente del municipio capital, la cual fue inaugurada en el año 2013, en la administración de la priísta Lorena Martínez Rodríguez. Actualmente tiene una extensión de 12 kilómetros, desde el Fracc. Mujeres Ilustres hasta Villas de Nuestra Señora de la Asunción.

El costo total fue de 40 millones de pesos.

“Es para el año que entra, hay una cartera de proyectos en el IMPLAN, no es que vayamos a inventar, son proyectos que ya se tienen como la ampliación de la Línea Verde, con áreas de donación que tiene el municipio y que se pudieran equipar para dar esparcimiento público”.

De acuerdo al presidente municipal, no sólo se buscará ampliar la Línea Verde en tamaño sino también dotarla de internet gratuito para reducir la brecha digital en las colonias del oriente.

“Se tiene que presentar un proyecto, la Línea Verde hasta donde ahorita llega no significa que ya no pueda crecer, nos da para seguirla ampliando, ha sido un proyecto exitoso, hay que reconocerlo, y no sólo sería ampliarlo, sino que para el próximo año pueda ser una línea digital, donde se cuenta con acceso a internet”.

En dicho proyecto se aplicaría una inversión de 2 millones de pesos, agregó.

“Que sea un área de encuentro para todas las personas que, de alguna manera, no pueden contratar un paquete de datos, podemos hacer varios convenios con empresas de internet, se está pensando en un patronato para este tipo de proyectos”.

Agregó que Aguascalientes, en comparación con otras ciudades como Mexicali, Cuernavaca, San Luis Potosí, Torreón o Querétaro, cuenta con una menor cantidad de áreas de esparcimiento por habitantes.

“Esas ciudades tienen en promedio 500 metros cuadrados de áreas de esparcimiento por habitante, nosotros tenemos 360 metros, entonces es un área de oportunidad y tenemos que trabajar en este aspecto”.

Funcionarios municipales deberán ser austeros en gastos por viáticos

Por otra parte, el alcalde capitalino aseguró que en su administración se adoptarán medidas de austeridad, principalmente en los gastos de viáticos, las cuales deberán acatarse en todas las dependencias municipales.

Ejemplo de ello fue su traslado en autobús comercial a la Ciudad de México para la reunión en la SEDATU.

“Si hay funcionarios que tienen una reunión a las 5 o 6 de la tarde en la Ciudad de México y tienen compromisos que atender, entonces sí se justifica que se vayan en avión, pero si su rutina es en la mañana, se pueden ir en autobús y hacer sus actividades de forma adecuada, pero las decisiones se deben priorizar siempre partiendo que los recursos no son nuestros y debemos de cuidarlos”.

Al respecto, mencionó que en cada gasto de viáticos se deberá priorizar un uso responsable de los recursos, evitando el derroche y despilfarro en rubros innecesarios.

“El tema es para todos, es el mensaje para todas y todos, tratar de hacer más con lo mismo, ustedes saben que los recursos en la administración pública siempre van a ser limitados y hay que saber aplicarlos, hay temas de urgencia, temas que son importantes y en ese sentido hay que jerarquizar el gasto y ese es el mensaje para todos los miembros de esta administración”, concluyó Montañez Castro.