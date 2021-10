Gobierno de Tanzania felicita a Gurnah por ganar Nobel de Literatura; 'su victoria es la de África' | Newsweek México

EL GOBIERNO de Tanzania saludó la adjudicación este jueves del premio Nobel de literatura al escritor Abdulrazak Gurnah, nacido en Zanzíbar y que vive en Reino Unido, y consideró que se trata de “una victoria” para Tanzania y el continente africano.

“Sin duda, usted ha hecho justicia a su profesión, su victoria es la de Tanzania y África”, aseguró en Twitter el portavoz del gobierno.

El Premio Nobel de Literatura de 2021 se otorgó este jueves al novelista Abdulrazak Gurnah “por su penetración intransigente y compasiva de los efectos del colonialismo y el destino del refugiado en el abismo entre culturas y continentes”, informó la Real Academia Sueca.

Abdulrazak Gurnah nació en Tanzania en 1948 y creció en la isla de Zanzíbar en el Océano Índico, pero llegó a Inglaterra como refugiado a finales de la década de 1960.

El tema de la interrupción del refugiado se extiende a lo largo de su trabajo. La obra del autor laureado con el Nobel de Literatura 2021 se centra principalmente en la costa de África Oriental.

Abdulrazak Gurnah es el primer autor africano en recibir el mayor premio literario desde 2003 y el quinto en la historia. Sus novelas son: Memory of Departure (1987); Pilgrims Way (1988); Dottie (1990); Paradise (1994); Paraíso (1997); Admiring Silence (1996); Precario silencio (1998);By the Sea (2001); En la orilla (2003); Desertion (2005); The Last Gift (2011); Gravel Heart (2017); Afterlives (2020).

My Mother Lived on a Farm in Africa (2006) es un relato corto y The Cambridge Companion to Salman Rushdie (2007), un ensayo. Ha editado dos volúmenes de ensayos sobre escritura africana, ha publicado artículos sobre varios escritores poscoloniales contemporáneos, incluidos V. S. Naipaul, Salman Rushdie y Zoë Wicomb. Es el editor de A Companion to Salman Rushdie (Cambridge University Press, 2007). Se ha desempeñado como editor colaborador de la revista Wasafiri desde 1987.

Recientemente, Gurnah, quien escribe en inglés, se retiró como profesor y director del departamento de inglés de la Universidad de Kent, Inglaterra, informó BBC. N