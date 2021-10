Reclutamiento inclusivo, necesario en sector empresarial: Beatriz Gasca | Newsweek México

Para la empresaria Beatriz Gasca, la inclusión representa uno de los ejes primarios que debe tener toda empresa de cara al futuro; por ello, resulta esencial que dicho enfoque se encuentre latente desde los procesos de reclutamiento, por ejemplo, como lo lleva a cabo Human Endeavor, consultoría de recursos humanos con expertise en responsabilidad social.

Al respecto, Bea Gasca establece que, al hablar de una empresa inclusiva y diversa, no basta con hacer referencia al cumplimiento de las normativas vigentes en dicho rubro, sino realmente promover e incentivar la pluralidad de género, la diversidad étnica y de religión, así como disipar la segmentación por preferencia o identidad sexual, edad o discapacidades.

“Nos encontramos en un escenario donde las empresas que buscan la inclusión carecen de las estrategias y la sensibilidad para llevarlo a cabo, pues no saben cómo implementar la cultura en la que se valore a las personas por sus talentos y no por su condición física, social o ideológica. Afortunadamente son cada vez más organizaciones las que están desarrollando este enfoque de manera adecuada para sumar a este tema”.

A decir de la empresaria, a pesar de que las empresas en México tienen claro este rubro, solo tres de cada 10 organizaciones se consideran con cualidades inclusivas, como lo indican los datos de un estudio de PageGroup.

“No hay porque dejar de lado la inclusión, por el contrario, la pandemia abrió la puerta a una transformación en el entorno empresarial y corporativo que da la posibilidad de impulsar nuevas dinámicas. Así lo observa y asimila Human Endeavor, donde existe un claro enfoque a la prestación de servicios a través de las mejores prácticas globales en materia de recursos humanos, lo que constituye a la empresa como un agente de cambio corporativo”.

Bea Gasca, quien en 2017 fue seleccionada como Rising Talent por el Women’s Forum for the Economy and Society, destaca que, tal como lo indican algunos estudios de McKinsey, las empresas con equipos diversos logran alcanzar mejores resultados, los cuales oscilan entre 25% y 48% más que aquellas compañías que no los tienen.

Normativas no son obligatorias

Aunque algunas compañías tienen la falsa idea de que los equipos conformados bajo un enfoque de diversidad e inclusión pueden generar más conflictos, no hay datos que lo corroboren, por el contrario, diversas encuestas de orden global han manifestado que el 85% de los CEOs de empresas que promueven la diversidad y la inclusión, aseguran reportar mejor rendimiento que aquellas que no lo hacen.

Desafortunadamente, explica Bea Gasca, aunque en México se cuenta con la Norma 025 para la Igualdad y No Discriminación, esta es de adopción voluntaria.

Además, la empresaria refiere que mismo caso ocurre a nivel internacional, donde mediante tratados y acuerdos, organismos como la Organización de Naciones Unidas (ONU) o la Organización Internacional de Trabajo (OIT), entre otras, invitan de forma explícita a los países miembro a promover el respeto hacia la diversidad y la igualdad, incluso con la existencia de un objetivo específico sobre reducción de las desigualdades enmarcado en la agenda de desarrollo sostenible 2030.

“De un universo de más de 1.9 millones de empresas y negocios en el país, solo 460 compañías integran un padrón de inclusión. Por tal motivo, Human Endeavor trabaja en dicho rubro dentro de sus procesos de reclutamiento; sobre todo, cuando se sabe por el estudio When Women Thrive 2020 que, en México sólo el 40% de organizaciones cuenta con una estrategia para implementar la inclusión y la diversidad”.

*BC