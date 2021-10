Proponen creación de registro de deudores alimentarios en Aguascalientes | Newsweek México

La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Nancy Gutiérrez Ruvalcaba, presentará en la sesión del pleno del Congreso Estatal de este jueves una iniciativa para impulsar la creación de un registro de deudores alimentarios, mediante el cual se vigile el cumplimiento de dicha obligación.

En rueda de prensa, la legisladora indicó que con este mecanismo se busca generar una corresponsabilidad entre el deudor alimentario y su patrón, para evitar el ocultamiento de información y el contubernio para evadir el pago de las pensiones alimenticias.

“Nos quisimos blindar por todos lados para que no caiga en inconstitucionalidad y realmente funcione, lo que queremos es que se involucre a los patrones, a las empresas privadas y a los entes públicos y al Poder Judicial Estatal a partir de un registro estatal de deudores alimenticios, a través del cual los patrones estarían obligados a checar el padrón y proporcionará al Poder Judicial la cantidad de deudores que tienen contratados”.

Contrario a lo que ocurre con los padrones de deudores alimentarios en otras entidades federativas, los cuáles están abiertos al público, en el caso del registro que se busca conformar para Aguascalientes tendrá carácter reservado, por lo que sólo los patrones y las partes involucradas en el juicio podrán tener acceso a él, evitando así el escarnio público y la violación de los derechos humanos de los deudores alimentarios.

“Será lo suficientemente público para que los empresarios puedan tener acceso a ese padrón, no lo vamos a abrir para que cualquier persona pueda consultar el padrón, será en base a las leyes de protección de datos para no caer en una inconstitucionalidad. Tomamos ejemplos de estados como Coahuila, Oaxaca, Ciudad de México y de otros países que cuentan con él, pero ellos no lo aplican con empresas, ellos lo que pretenden es exhibir a las personas, pero ninguno busca la coordinación entre empresas y el Poder Judicial”.

No obstante, tampoco deberá ser utilizado como condicionante para la contratación de los trabajadores que sean deudores alimentarios, como sucede en algunas empresas con la carta de no antecedentes penales, lo cual podría caer en actos de discriminación.

Un deudor alimentario será ingresado al registro estatal cuando deje de pagar su obligación de alimentos al o los acreedores en un plazo de 60 días consecutivos o intermitentes en seis meses y dejará de formar parte del padrón al momento que reanude sus pagos. El registro sólo tendría validez en el estado de Aguascalientes.

“Puede ser que el deudor sí pagó un mes, al mes siguiente no, ahí se van sumando los días y los meses y en un plazo de seis meses deben ser 60 días incumplidos”, refirió.

En la iniciativa se incluiría el involucramiento del Registro Público de la Propiedad y el Comercio y la Secretaría de Finanzas del Estado para que, en casos donde no se cuente con el dinero para pagar las pensiones no se puedan enajenar bienes muebles e inmuebles.

Según datos del Poder Judicial del Estado, del 2019 a la fecha se han interpuesto 5 mil 400 demandas de pensión alimenticia, de las que el 90% fueron presentadas por mujeres hacia hombres; no obstante, la propuesta sería vigente para ambos géneros, añadió la promovente.

La ex directora del Instituto Aguascalentense de las Mujeres (IAM) comentó que el 80% de las asesorías jurídicas solicitadas por mujeres en Aguascalientes son relacionadas al pago de pensiones alimenticias, por lo cual considera necesario legislar al respecto para optimizar el proceso de cumplimiento.

“Hace unos meses estuve en el IAM y sí me di cuenta que era un problema muy fuerte, sólo un 20% de las asesorías jurídicas que brindábamos eran relacionadas con temas de violencia de género, mientras que el resto tenían que ver con pensiones alimenticias”.

La iniciativa será turnada a las comisiones respectivas para su análisis, y en caso de su aprobación, será sometida en el pleno para su votación respectiva.