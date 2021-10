Pide IEA no hacer festivales por Día de Muertos en escuelas | Newsweek México

Debido a las disposiciones sanitarias por la pandemia del Covid-19, el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) recomienda a las escuelas de educación básica evitar la realización de festivales por el Día de Muertos.

El director general del IEA, Ulises Reyes Esparza, indicó que las actividades no esenciales al interior de las instituciones educativas no están incluidas en la guía de regreso a las clases presenciales, por lo que lo más conveniente es evitar que sean focos de contagio.

“La guía para la reapertura de las escuelas y el protocolo considera la suspensión de actividades no esenciales en estricto sentido, son actividades que promueven la cultura, la identidad, los valores, pero no son esenciales en este momento, entonces lo saben las escuelas, lo saben los supervisores, pero no está de más insistir en que no son actividades recomendadas”

El funcionario exhortó a los directores y docentes a no hacer festivales y verbenas, y únicamente realizar la colocación de altares en los salones o a través de otras actividades que fomenten la cultura y las tradiciones.

“Pueden hacer un altar en su salón, en el patio de la escuela, la concentración masiva de gente es el tema”.

Aunque no se contemplan sanciones para las escuelas que no acaten la recomendación, se espera que la mayoría de los planteles la acaten por sentido común y responsabilidad, agregó el titular del IEA.

“No estamos pensando en un tema de sanciones, sino que más bien apelamos a su propio compromiso, que saben qué les toca y qué no les toca, estamos hablando que podrían hacer alguna actividad en el salón de clases: una carta, una calaverita o un dibujo, pero de eso a que concentren a toda la escuela sí es una diferencia”.

Revisarán instalaciones de gas en escuelas

En otro tema, Ulises Reyes Esparza aseguró que después del flamazo que se registró en la cooperativa de la escuela “Adolfo López Mateos” a inicios de semana, se llevará a cabo una verificación de las instalaciones de gas de los planteles educativos a fin de evitar riesgos similares.

“Esto nos llama a seguir realizando las revisiones en las escuelas, los protocolos, rápido le comenté al director de Finanzas que inicie una revisión puntual de que los extinguidores estén llenos en las escuelas y todo lo necesario”.

La revisión se hará de forma gradual, y se pondrá especial énfasis en que se cuente con extintores que permitan sofocar siniestros al interior de las escuelas.

“Al IEA le toca dotar de todos los materiales necesarios y a Protección Civil en caso de un peritaje o un accidente, ya sería quien daría su veredicto”.

El titular del IEA comentó que el flamazo del pasado lunes se originó debido a la mala instalación de gas que se tenía en la cooperativa, resultando dos personas con lesiones menores.

“Fue la señora de la cooperativa y su hija con quemaduras leves, fueron atendidas rápidamente, ese mismo día llegó una brigada del instituto, revisaron las conexiones de gas, los materiales, el tanque de gas estaba dentro de la cooperativa escolar y esto fue para evitar un posible robo, por eso se va a construir una jaula con reja para tener el tanque afuera”, indicó.