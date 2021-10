Las siete partes del cuerpo más dolorosas para hacerse un tatuaje | Newsweek México

HACERSE un tatuaje puede ser increíblemente doloroso, sobre todo en ciertas partes del cuerpo. Pero ¿cuáles áreas son las que más provocan muecas? Les pedimos a los artistas del tatuaje que eligieran.

Mishka, una artista en la tienda londinense de tatuajes y perforaciones Shall Adore, señala que “el dolor es una experiencia subjetiva y todos lo experimentarán y lidiarán con él de manera diferente”.

“Tu mentalidad al entrar en un salón de tatuajes y estar listo internamente para la incomodidad es muy importante”, dijo la artista a Newsweek.

“Luego hay otros factores, como la duración de la sesión, sin importar qué parte del cuerpo te tatúes; después de unas cuantas áreas toda la zona está inflamada y, finalmente, limpiar la piel con una toalla se vuelve tan doloroso como el tatuaje mismo.

“También las máquinas usadas, qué tan pesada tenga la mano el artista, la finura del trazo, el sombreado punteado o el trazo en punto tiende a ser menos doloroso que las líneas gruesas y el relleno en color sólido, o incluso un trabajo con mucho negro”.

Para Ailin Gorzelany, una artista del mismo estudio de tatuajes, todos tienen “una tolerancia diferente al dolor”.

“Yo tengo tatuadas áreas dolorosas porque siempre quise estar totalmente cubierta, me encanta cómo se ve; aun cuando no aguanto el dolor y odio cada minuto, el resultado final totalmente vale la pena”.

A continuación, hemos subrayado las áreas del cuerpo que los artistas del tatuaje consideran como las más dolorosas al tatuarse.

1. CODO

Burns The Dragon, un aficionado a los tatuajes, comentó a través de Facebook que el codo es el lugar más doloroso al rayarse.

Dijo: “Me he sometido a muchas modificaciones corporales y tatuajes, incluido un intento de romper el récord mundial Guinness con una sesión de tatuaje de 51 horas de duración.

“Después de mucho considerarlo, los tatuajes no son, en mi opinión, las modificaciones corporales más dolorosas a las que me he sometido. Dicho esto, ciertamente hubo algunos puntos que dolieron más que otros.

“Los codos me vienen a la mente. Nunca he alcanzado mi umbral tan rápido que cuando me golpeé el codo. Si tuviera que elegir lo más doloroso hasta ahora, yo diría que allí”.

Esto es corroborado por Gorzelany, quien opinó: “La gente por lo general batalla con áreas como el codo”.

2. MUÑECA

Junto con el pie y el tobillo, la falta de grasa de la muñeca explica la mala fama de dolorosa que tiene esta ubicación al tatuarse.

También hay una cantidad considerable de terminaciones nerviosas en el interior de la muñeca, la cual solo aumenta el dolor.

3. ESPINA DORSAL

La espina dorsal es increíblemente sensible, lo cual hace que los tatuajes en esta área sean más dolorosos porque las vértebras están muy cerca de la piel.

Sin embargo, lo que empeora el dolor del tatuaje en la espina dorsal son los nervios que corren por toda tu médula espinal.

4. CABEZA

Se piensa que la cabeza es especialmente dolorosa dada la falta de grasa y la abundancia de nervios en esta región.

Y también se piensa que el ruido y la vibración contribuyen a la molestia.

Igualmente se considera que esto es amplificado por una barrera psicológica de dolor al hacerse un tatuaje en la más prominente de las áreas.

5. MANOS Y DEDOS

Hacerse un tatuaje ya sea en las manos o los dedos es considerado doloroso por varias razones.

La piel en esta área es especialmente delgada y, por lo tanto, es más sensible; los dedos son huesudos y llenos de ligamentos y, como la tinta no se pega muy bien en esta zona de la piel, el artista tatuador tendrá que repetir el diseño más de una vez.

6. CAJA TORÁCICA

La caja torácica es una zona supuestamente dolorosa al tatuarse porque carece de grasa, músculo o piel, lo cual significa que el receptor siente aún más el raspado en esta zona.

Adicionalmente, el dolor agudizado se atribuye al sistema nervioso central, dada la proximidad de los nervios que rodean la caja torácica con la superficie de la piel.

7. RODILLA

El dolor de un tatuaje en la rodilla es supuestamente insoportable. En el frente, la sensación es similar a la de un tatuaje en el codo, ya que la piel es delgada y justo arriba del hueso.

Sin importar si el receptor opta por el área exterior o interior de la rótula, la experiencia será atroz, mientras que en la parte posterior de la rodilla la piel es suave y está llena de nervios, lo que la hace un área sensible.

Sin embargo, en cualquier área por encima del tobillo y por debajo de la rodilla es un buen lugar para tatuarse, sobre todo si optas por la parte del músculo de tu pantorrilla, lejos del hueso de la espinilla, ya que esta ubicación carece de terminaciones nerviosas. N

—∞—

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek