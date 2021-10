Paros técnicos de industria automotriz se extenderían hasta abril | Newsweek México

Los paros técnicos provocados por el desabasto de microcomponentes electrónicos en la industria automotriz se podrían extender hasta el primer cuatrimestre del 2022, pues hasta el momento no se han encontrado otras alternativas de proveeduría, así lo informó el secretario general de la Industria Automotriz y Metalmecánica, Rogelio Padilla de León.

“Los paros técnicos han sido generalizados en muy pocos días, hay veces son unas empresas y luego otras, a veces son más áreas y otros días son menos, pero lamentablemente esto va a continuar y quizá todavía durante el primer cuatrimestre del siguiente año vamos a seguir adoleciendo de esta situación y esperemos que las empresas lo soporten porque las empresas empiezan a tener problemas financieros para solventar los gastos ordinarios”.

La crisis en el suministro de los microcomponentes inició desde principios de año y se espera que a finales de 2021 ya se tuviera un abastecimiento regular, pero esto no ha sido así, por lo que las empresas ensambladoras de automóviles y sus proveedoras han tenido que parar algunas líneas de producción de forma temporal para evitar recortes de personal.

“Las empresas no se están dando abasto para poder surtir a todas las empresas, no sólo del ramo automotriz, sino al ramo de la computación, al ramo de la telefonía, del entretenimiento, es una crisis mundial y en lo que va del año no nos hemos recuperado, lamentablemente veíamos que la situación pudiera mejorar a finales del año, sí están fluyendo, pero a cuenta a gotas y eso nos ha impedido trabajar al 100%”.

El líder gremial informó que hasta el momento se ha tenido una reducción del 30% en la producción de vehículos automotores en Aguascalientes.

“Estamos por debajo de la capacidad instalada, ahorita traemos prácticamente una pérdida e en la producción como del 30%, eso es bastante para el ramo y no se ve la salida”, destacó.

Aunado a la escasez de los componentes electrónicos, también se han comenzado a tener problemas con la proveeduría de partes de acero y de plástico, lo que podría complicar aún más la situación del sector automotriz, agregó Padilla de León.

“La producción de acero también se ha frenado un tanto y eso no nos ha permitido también desarrollarnos, porque cuando tenemos el microchip a veces no tenemos las partes de acero o incluso las piezas de plástico”.

A pesar de ello, el líder sindical indicó que las ventas se han mantenido a niveles aceptables, lo que ha generado que la producción sea insuficiente para satisfacer la demanda.

“En este momento no tenemos la capacidad para abastecer el mercado, pero es por lo mismo, porque la producción está mermada, hay meses que hemos trabajado al 50%, al 60% o al 70%, entonces eso provoca que no tengamos la producción suficiente para poder satisfacer las necesidades del mercado”.

Lo anterior ha llevado a que algunas agencias de automóviles tengan que implementar lista de espera para adquirir una unidad.

“Si quieres comprar un Versa y vas a una agencia, probablemente tengas que hacer una lista de espera, si quieres comprar un Sentra o un March también sucede lo mismo y se están perdiendo oportunidades de venta”, concluyó.