Obras de última hora de Pérez Popoca y deja destruido centro de Tlaxcalancingo | Newsweek México

A dos días de dejar la presidencia Municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, dejará un cochinero al nuevo presidente municipal Edmundo Tlatehui Percino, quien seguramente deberá realizar auditorías de todos los recursos manejados en forma discrecional durante el periodo 2018-2021.

Pero Pérez Popoca fue más allá y sin licitar obras se dedicó a cambiar drenajes, quitar y poner adoquines en calles que estaban bien, adoquinar y cambiar la imagen a un parque en la colonia gobernadores, así como adoquinar unas calles en su natal San Bernardino Tlaxcalancingo.

Por su cierto, en su pueblo Karina Pérez mando hace un par de meses a quitar el adoquín de la calle principal (la avenida central norte), desde el acceso por la carretera federal a Atlixco, pasando por la Presidencia Auxiliar, el mercado y toda el área comercial, hasta la privada Nayarit, donde todos están molestos por el cierre de la vialidad y que los ha hecho perder mucho dinero en estos dos meses y en medio de la pandemia lo que afecto a la economía.

En la avenida Central Norte se llevaron todo el adoquín y dejaron sólo terracerías y montones de tierra, pero lo más delicado es que no se sabe a dónde quedaron los adoquines, sobre todo porque esa vialidad estaba en perfectas condiciones y no necesitaba ni siquiera reparaciones.

Una de las privadas Independencia, también de Tlaxcalancingo, se está adoquinando y no la concluirán porqué aunque han metido maquinaria y hay muchos trabajadores la calle estaba totalmente encharcada y con un atraso significable.

De igual forma sucede con el jardín de la colonia Gobernadores que se ubica en el boulevard Vicente Lombardo Toledano y boulevard Gustavo Díaz Ordaz, ahí además de adoquinar los pasillos y corredores, se construye una pequeña pista de tartán y se pusieron juegos infantiles.

Estas obras de último momento y al vapor son para NO dejar dinero en las arcas municipales al nuevo edil que le ganó las elecciones el pasado 6 de julio, Edmundo Tlatehui Percino, no existe la información de las mismas en una página de transparencia, no se saben los costos, ni a que empresas adjudicaron los trabajos.

Durante todo el trienio hubo manejos poco claros y entrega de recursos incluso para la empresa del esposo de la presidenta saliente Karina Pérez Popoca, situaciones que deberá comprobar y analizarse en el Congreso del Estado, esto denuncian ciudadanos de este municipio San Andres Cholula.

*ARD