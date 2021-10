Docenas de niños inmigrantes abandonados por traficantes son hallados en Arizona | Newsweek México

CIENTOS de inmigrantes, incluidas docenas de niños sin acompañantes, fueron descubiertos recientemente cerca de la frontera en Arizona, Estados Unidos, después de que los traficantes los abandonaran allí.

En un tuit publicado este lunes, Sabri Y. Dikman, agente patrullero en jefe interino del Sector de Tucson de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, compartió una foto de los inmigrantes hallados y escribió: “Un grupo de 125 inmigrantes se rindió a agentes de la Estación #ThreePoints cerca de San Miguel, Arizona”.

“Casi tres cuartas partes eran niños sin acompañantes”, continuó el tuit. “Grandes grupos de principalmente niños siguen siendo explotados por los traficantes que los abandonan en la frontera para que los encuentren los agentes”.

La imagen muestra a los cientos de inmigrantes hallados en Arizona, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, con sus rostros borrados en la foto por razones de privacidad.

Esta no es la primera vez que un grupo grande de inmigrantes ha sido detenido en la frontera cerca de San Miguel.

El 7 de abril, Dikman publicó un tuit similar, en el que mostraba a un grupo de inmigrantes que fue aprehendido en la frontera, y comentó: “Agentes de la #PatrullaFronteriza encontraron a más de 130 inmigrantes ilegales que se rindieron cerca de San Miguel, #AZ”.

El tuit continuaba: “El grupo consistía de ciudadanos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Se les dieron cubrebocas, y el grupo fue transportado a Tucson para su proceso legal”.

A group of 125 migrants surrendered to #ThreePoints Station agents near San Miguel, Arizona. Nearly three quarters were unaccompanied children. Large groups of mostly children continue to be exploited by smugglers who leave them at the border for agents to encounter. pic.twitter.com/mgIGASfaUU

— Sabri Y. Dikman (@USBPChiefTCA) October 11, 2021